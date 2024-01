La logistica del farmaco approda a bordo degli yacht con l’obiettivo di garantire anche sulle imbarcazioni di lusso un servizio di consegna dei medicinali, assistenza tele-medica e analisi dei rischi per la salute.

La logistica del farmaco al servizio dei grandi yacht

Questo il risultato che sarà frutto della partnership strategica fra l’agenzia globale di yacht Acquera Yachting e MedAire, la prima global service provider nel mercato dello yachting, la seconda fornitore leader nel settore salute e sicurezza marittima.

Nella fase iniziale, Acquera Yachting assisterà MedAire nello sdoganamento degli ordini di medicinali in alcune delle località più difficili. L’ultimo miglio di ogni consegna è il più complesso e la rete di fiducia di Acquera nelle località chiave per la nautica da diporto offre agli yacht in cura una soluzione efficiente. I clienti MedAire grazie ad Acquera Yachting potranno contare sulla loro esperienza e competenza per garantire una consegna senza intoppi. Questo migliorerà il processo di rifornimento del kit medico, richiesto dalle imbarcazioni come parte della loro conformità normativa ma anche la possibilità di affrontare situazioni di emergenza o anche solo difficoltà nel reperimento dei farmaci.