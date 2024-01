Il percorso di Music For Change 14th Award si conclude a Casa Sanremo

Martedì 6 febbraio premiazione dei vincitori al Palafiori della città del Festival della Canzone italiana a Casa Sanremo.

In occasione del 74° Festival di Sanremo ci sarà la conclusione di “Music for Change 14th Award”, tra i più prestigiosi premi musicali italiani e europei interamente dedicato alle tematiche civili e organizzato dall’Associazione Musica contro le mafie.

“Music for Change” è infatti parte delle iniziative in programma a Casa Sanremo (prodotte da Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo) e il 6 Febbraio alle ore 10:30 presso il Palafiori si svolgerà la premiazione ufficiale che sarà condotta dalla nota presentatrice e showgirl, storico volto RAI, Veronica Maya.

Il contest, iniziato lo scorso aprile, oggi chiude con l’ultima fase: il Premio Stream Believe, una Battle pacifica tra gli 8 finalisti “a colpi di streaming”. I vincitori del premio Stream sono i Malvax, già detentori del premio ufficiale Music For Change, del premio NUOVO IMAIE (10mila euro per realizzare un Tour) e del premio Rete DOC, con il brano “Lato Positivo”.

Oltre ai Malvax verranno premiati: Babele (menzione speciale Musica contro le mafie e premio Polizia Moderna) e Montegro (menzione speciale Club Tenco e premio 1MNext).

Nella medesima occasione si esibiranno anche gli altri finalisti: Calliope (premio Acep/Unemia e secondo posto sul podio), Sbazzee (premio Musa Factory), Lula (Premio C.E.T. la Scuola di Mogol), Zärat, A Smile From Godzilla.

La carovana di Music for Change avrà numerosi appuntamenti nella settimana del festival:

Il 6 febbraio, subito dopo la premiazione al Palafiori ci si sposta nella storica sede del Club Tenco dove gli 8 finalisti si esibiranno per un pubblico di giovanissimi per poi andare a Villa Ormond da Michele Monina e il suo “Bestiario Pop”. Dal giorno seguente, 7 febbraio, una serie di appuntamenti organizzati con la collaborazione di Libera Imperia. Si inizia al mattino del mercoledì 7 presso il Teatro Comunale di Ventimiglia di fronte ad un platea di studenti, il pomeriggio dello stesso giorno una visita alle ville confiscate ai Boss mafiosi del territorio di Bordighera.

Il giovedì 8 completamente dedicato alla città di Imperia con doppia esibizione, al mattino presso l’Auditorium Camera di Commercio e la sera presso il nuovo Teatro Opere Parrocchiali.

Music for Change si conferma un appuntamento ed una esperienza lunga quasi un anno per gli artisti che riescono a passare tutte le varie fasi ed arrivare fino alla premiazione nella città della musica: Sanremo. L’ultima edizione del festival è record: con più di 7,3 Milioni di utenti raggiunti tra ottobre e novembre 2023 (solo su Tik Tok), 904 artisti iscritti, 16.000 presenze totali di cui 9.000 under 18.

L’album collettivo con i brani degli 8 finalisti di “Music for Change 14th award” è ancora disponibile su tutte le piattaforme digitali per Musa Factory/Believe Digital: “Music For Change – Shared Album #23” è l’album collettivo e condiviso che contiene i brani degli 8 finalisti che sono stati creati, composti e prodotti all’interno della residenza artistica Sound BoCs su temi specifici a sfondo sociale.

ASCOLTA L’ALBUM COLLETTIVO: http://tinyurl.com/MFCSharedAlbum23

Sono stati supporter di questa edizione: Ministero della Cultura, Regione Calabria, Nuovo Imaie, SIAE, Rete DOC, ACEP, UNEMIA e Callipo Group.

I Partner: Libera, Believe, Casa Sanremo, Club Tenco, Uno Maggio Taranto Libero&Pensante, Polizia di Stato, Michele Affidato, AFI, Billboard, Poliziamoderna, Rockit, Sei tutto L’indie e Indie Vision. Insieme ai BOCS Partner: Gruppo Abele, Wayouth, Equaly, ANPI, Fondazione Carolina, RESQ, Legambiente.

COS’È MUSICA CONTRO LE MAFIE

Musica contro le mafie è una associazione che da 14 anni attraverso la musica e i musicisti diffonde Buone Pratiche e Buone Idee. Dal 2021 ha concentrato la sua attività sugli obiettivi di Agena 2030 ONU, per lo Sviluppo Sostenibile attivando programmi d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità.

Dal 2010, organizza il Premio Nazionale “Music for Change”, il primo e più̀ importante premio musicale europeo dedicato a tematiche sociali e civili. L’Associazione è tra realtà̀ virtuose che contribuiscono a cambiare in meglio il nostro paese della rete nazionale “L’Italia che Cambia”. Ha all’attivo numerose pubblicazioni editoriali.

L’Associazione ha uno storico importante di progetti in scuole ed università, centinaia di concerti e attività in giro per l’Italia, progetti di rigenerazione urbana, pubblicazioni discografiche e letterarie e eventi da sempre in bilico tra la musica e l’impegno civile.

È una delle realtà più consolidate del panorama nazionale con proposte sempre attuali e proiettate nel futuro.