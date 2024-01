Domenica 28 gennaio l’associazione Ennio Porrino di Elmas portera’ a Tonara “I suoni della memoria – Melodie ricordi per non dimenticare la Shoah”

Sarà la suggestiva Chiesa di San Gabriele Arcangelo a Tonara che domenica 28 gennaio 2024 farà da cornice alla Manifestazione narrativo – musicale “I SUONI DELLA MEMORIA – MELODIE RICORDI PER NON DIMENTICARE LA SHOAH” tenuta dal Gruppo Cameristico “Ensemble Porrino”, composto da Ignazio Perra (Tenore, Clarinetto e Maestro Direttore), Marianna Orrù (Mezzo Soprano), Vera Zuddas (Sax Contralto e Sax Tenore), Laura Cocco (Tromba e Flicorno Soprano), Salvatore Svezia (Corno), Marianna Loddo (violino), Matteo Simone Musio (Percussioni), Michele Brandinu (Pianoforte), e dal Coro Polifonico Femminile di Tonara in collaborazione con il Coro “Sinfonie d’Altura” di Aritzo diretti dal Maestro Giovanna Demurtas.

L’appuntamento musicale, promosso in occasione della Giornata della Memoria, avrà inizio alle 17.30 e sarà caratterizzato dall’esecuzione di un repertorio di celebri melodie classiche, popolari, tradizionali e contemporanee (anche sarde) alternata alla lettura in forma narrata di brani e testi letterari (di autori vari) attinenti alla tematica della Shoa, la cui interpretazione è affidata al gruppo cameristico e ai cori predetti e ad una voce recitante.

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo), nell’ambito del progetto “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2024 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra), pure in collaborazione con il Coro Polifonico Femminile “Tonara”, con il Comune di Tonara, con la Parrocchia San Gabriele Arcangelo, con la Pro Loco ed il Centro commerciale naturale di Tonara e con l’Associazione Chorus Inside Sardegna.

L’ingresso alla manifestazione narrativo – musicale è gratuito.