Si conclude oggi l’VIII edizione del festival “Dicembre Letterario”

L’ottava edizione del “Dicembre Letterario”, il festival organizzato dal Club di Jane Austen Sardegna, si concluderà domani, venerdì 15 dicembre, con un evento esclusivo a Cagliari: “Una cena in compagnia di Grazia” nelle sale di Villa Vivaldi per celebrare la scrittrice nuorese Premio Nobel

L’ultimo appuntamento dell’ottava edizione del “Dicembre Letterario” si terrà domani, venerdì 15 dicembre, nell’elegante Villa Vivaldi a Cagliari: “Una cena in compagnia di Grazia”. L’omaggio enogastronomico e letterario a Grazia Deledda è realizzato in collaborazione con l’associazione culturale Menù Deleddiano, che organizza eventi di degustazione e storytelling sensoriale ispirati alle ricette narrate dall’autrice nelle sue opere, e vedrà la partecipazione esclusiva di Giacomo Brunoro, presidente dell’800 Padova Festival che lo scorso anno ha ospitato una delegazione del Club per un evento realizzato nel celebre Caffè Pedrocchi.

I diversi momenti della cena evocano l’opera dell’autrice e la letteratura: Interpretazioni di Grazia; Profumi dalle pagine dei libri; Trame e intrecci; Paesaggi narrativi; Cuore, null’altro.

La serata sarà arricchita dalle letture curate dall’attrice Rita Atzeri, che esalterà la parte letteraria in cui non mancheranno sorprese per gli estimatori di Grazia Deledda.

La cena, che conta ancora pochi posti disponibili, prevede una quota di partecipazione. Il ricavato sarà destinato all’associazione Il Club di Jane Austen per le iniziative dedicate al decennale del circolo letterario che si svolgerà nel 2024. Per informazioni e prenotazioni, scrivere a [email protected].

Il “Dicembre Letterario” è realizzato con il sostegno dell’Assessorato della Pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport della Regione Autonoma della Sardegna, e in collaborazione con il Festival Circo Letterario, l’800 Padova Festival, lo Spazio Ilisso, l’associazione Menù Deleddiano, il Caffè Letterario Versi d’autore e con le librerie Azuni di Sassari, Mieleamaro di Nuoro, Paese d’ombre di Villacidro.

