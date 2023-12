Sanità Campania, Gerardo Marino nominato Segretario Regionale UGL Salute. “Sfida per nuovo SSR e giustizia sociale inizia ora”

Gerardo Marino è il nuovo Segretario della UGL Salute Campania. “Ho ritenuto di individuare in Marino – dichiara il Segretario Nazionale della Ugl Salute Gianluca Giuliano – la persona adatta per dare slancio e vigore alla nostra Federazione su un territorio complesso come quello campano dove la criticità della sanità sono particolarmente accentuate da anni di gestione inadeguata del SSR.

Gerardo ha una notevole esperienza sindacale maturata sul campo e indiscusse capacità. Sono certo che con lui alla guida la UGL Salute Campania crescerà e si radicherà con sempre maggiore forza”. Il nuovo Segretario ringrazia.

“Accolgo la nomina – dice Gerardo Marino – con un grande senso di responsabilità, in un momento in cui non si spengono le proteste sulla mancata erogazione dell’anticipo del rinnovo contrattuale spettante ai dipendenti pubblici. Grazie alle nostre sollecitazioni, unica sigla sindacale del territorio a metterci la faccia, è arrivata in Consiglio Regionale l’interrogazione alla Giunta De Luca, durante un question time, sull’argomento. Non abbassiamo certo la guardia su questo tema e su tutti gli altri che affliggono una sanità territoriale allo sbando. Il mio impegno sarà quello di essere una costante spina nel fianco, a difesa di diritti e della dignità degli operatori sanitari, perché si possa presto cambiare marcia e dare nuova linfa ad un SSR agonizzante. La nostra sfida in Campania per la giustizia sociale inizia ora”.