VI Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile 7-10 dicembre

La Roma vince la sesta edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 15 Femminile superando in finale (3-2 dts) la Juventus dopo due tempi supplementari. Bianconere avanti una zero con Saba poi arriva il pari giallorosso con Leopardi su rigore. Nell’extra time vantaggio romanista con Reali, poi ancora Leopardi sigla il tris. Ancora Saba rimette in gioco la sua squadra ma gli assalti sono vani. In semifinale la Roma aveva battuto il Sassuolo (6-1) mentre la Juve aveva prevalso sull’Atalanta dopo i calci di rigore.

Questi gli altri premi consegnati: Premio Miglior allenatore: Andrea Cossa (Roma); Premi Stelle del Torneo: Giulia Farina (Atalanta); Carolina Leopardi (Roma); Chiara Pozzo (Juventus); Alice Abbondanza (Juventus); Carla Casamassima (Genoa); Anna De Franceschi (Sassuolo); Viola Cacace (Roma). Riconoscimento speciale al dirigente Luciano Portas della Juventus.

Il torneo si è giocato sul campo comunale di Collepasso e nelle strutture private Centro Europa Sport e Centro Happyness di Nardo’ e Centro New Building di Casarano. L’evento rientra nel network dei Trofei Caroli Hotels organizzato dall’Asd Capo di Leuca presieduta da Pierluigi Caputo e dal noto gruppo alberghieroeoeo capeggiato dal direttore generale Attilio Caroli Caputo.

Dopo la sfida lanciata nel 2017, il network dei Trofei Caroli Hotels ha contribuito e creduto nel percorso di crescita del movimento legato al Calcio Femminile recependo così il segnale della Figc. “Siamo orgogliosi – sottolinea il patron Attilio Caputo insieme ai responsabili della Segreteria Organizzativa Mario Caputo e Daniele Pisacane – di essere stati pionieri anche nel campo dei tornei giovanili femminili e siamo altrettanto contenti del riscontro e degli incoraggiamenti ricevuti che ci confermano la bontà del percorso intrapreso. La presenza di società così blasonate ne è la lampante testimonianza. Continuiamo ad essere laboratorio e vetrina per il calcio giovanile italiano e internazionale con l’obiettivo, tra gli altri, di regalare ai giovani partecipanti un’esperienza sportiva e umana unica e di dare a loro e ai loro accompagnatori la possibilità di conoscere il Salento e di scoprire le bellezze naturali, storiche e culturali della nostra terra”.