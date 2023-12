Inaugurazione Centro D’ascolto Sanitario Caritas “Santa Teresa Di Calcutta” Parrocchia Sant’elia

Mercoledì 13 dicembre 2023 Ore 10, via dei MusicisI 13, Cagliari

Domani 13 dicembre 2023, alle ore 10, nella Parrocchia Sant’Elia (via dei Musicisti) a Cagliari, sarà inaugurato il Centro d’ascolto sanitario Caritas “Santa Teresa di Calcutta”.

Il nuovo servizio, gestito da medici, infermieri e volontari, permetterà di intercettare i bisogni sanitari della popolazione locale in un contesto segnato da fragilità socio-sanitaria, e opererà in stretta sinergia con l’Ambulatorio medico polispecialistico della Caritas diocesana (sito in Villa Asquer): in quest’ultimo verranno svolte le visite mediche generali e specialistiche, a seconda delle necessità.

All’inaugurazione saranno presenti il provinciale dei Missionari Oblati di Maria Immacolata Padre Gennaro Rosato, il direttore della Caritas diocesana don Marco Lai, il parroco di Sant’Elia Padre Saverio Fabiano, il direttore sanitario dell’Ambulatorio della Caritas diocesana Giuseppe Frau.