Roma – Il Cagliari cade all’Olimpico ma a testa alta dopo il rosso a Makombou. La Lazio festeggia con Pedro

ROMA – Il Cagliari cade a Roma contro una Lazio che gioca in superiorità numerica per oltre un tempo, ma senza demeritare. Una sconfitta di misura – 1 – 0 con gol di Pedro in apertura di gara – con recriminazioni per un arbitraggio alquanto dubbio, segnato dall’espulsione di Makoumbou. I rossoblù si presentano all’Olimpico – sponda biancoceleste – con il classico 3 – 4 – 1 – 2: Scuffet tra i pali, Hatzidiakos, Goldaniga e Dossena in difesa, sulla mediana Zappa, Makoumbou, Prati e Azzi, Viola ad inventare dietro Petagna e Lapadula. Nella Lazio di Sarri riflettori puntati su Luis Alberto e Immobile. Pronti, via. E all’8’ Lazzari approfitta di uno svarione di Hatzidiakos per servire Pedro che infila l’incolpevole Scuffet. Al 19’ Azzi crossa per Lapadula, che di testa manca la porta avversaria. Poi l’estremo sardo si supera su Pedro, evitando il raddoppio. Al 25’ la svolta: Makoumbou commette un fallo su Guendouzi lanciato a rete. Per l’arbitro Dionisi è giallo, ma il Var richiama il direttore di gara inducendolo all’espulsione. Gara in salita per gli isolani. Nella ripresa poche le emozioni, con il Cagliari in inferiorità numerica che attende il momento giusto per provare a sorprendere i padroni di casa. Le occasioni più ghiotte capitano nel recupero. Al 91’ Provedel compie un miracolo su un colpo di testa di Pavoletti. Poi Oristanio non approfitta di un errore di Lazzari per infilare la porta ospite. Alla fine i biancocelesti possono tirare un sospiro di sollievo. Mastica amaro Claudio Ranieri: “L’espulsione? Non capisco cosa c’entri il VAR con l’azione, il Var non deve entrare assolutamente. L’arbitro aveva fischiato? E basta così, allora. Non facciamo drammi, ma abbiamo perso un giocatore oggi e per la gara importantissima della settimana prossima. Il VAR deve aiutare l’arbitro, ma non indurlo a sbagliare”. Si dice comunque “contento per la prestazione. Abbiamo tenuto testa alla Lazio in una gara non facile”.Luciano Pirroni

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella (Cataldi 1′ s.t.), Luis Alberto (Kamada 11′ s.t.); Isaksen (Vecino 38′ s.t.), Immobile (Castellanos 20′ s.t.), Pedro (Felipe Anderson 20′ s.t.). All. Maurizio Sarri

Cagliari (3-4-1-2): Scuffet; Hatzidiakos (Sulemana 32′ p.t), Goldaniga (Nandez 38′ s.t.), Dossena; Zappa, Makoumbou, Prati (Pavoletti 43′ s.t.), Azzi; Viola (Oristanio 1′ s.t.); Petagna, Lapadula (Luvumbo 32′ p.t.). All. Claudio Ranieri

Arbitro: Dionisi

Rete: 8’ p.t. Pedro