Evento Speciale Piu’ Libri Piu’ Liberi

Evento Speciale Piu’ Libri Piu’ Liberi, (Roma Convention Center La Nuvola)

Mercoledì 6 dicembre SALA GIOVE ore 17

DARE UN NOME AI SENTIMENTI: AMORE E LIEBE

Alla fine degli anni Cinquanta il sedicenne Luca, rimasto orfano, viene mandato in Germania per lavorare in una gelateria di Paderborn.