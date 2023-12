Petardi illegali, denunce nella provincia di Nuoro

Controlli dei Carabinieri in vista dei festeggiamenti di fine anno nella provincia di Nuoro. Denunce per detenenzione e fabbricazione di “petardi” illegali. Alcuni consigli per l’uso sicuro dei fuochi d’artificio.

I Carabinieri della Compagnia di Siniscola e di Isili hanno denunciato 3 persone per detenzione e fabbricazione abusiva di materie esplodenti, sequestrando diversi ordigni illegali, merce pericolosa e priva di autorizzazione. Il 27 dicembre, i Carabinieri della Stazione di Sadali hanno denunciato un 50enne per detenzione abusiva di materie esplodenti: nel corso di una perquisizione, infatti, i militari hanno rinvenuto vari tipi di prodotti, tra cui cipolle, bombe cartae artifizi pirotecnici, tutti di fabbricazione artigianale. Nella stessa giornata gli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Nuoro hanno proceduto in sicurezza alla distruzione del materiale tramite brillamento.

Analoga attività è stata effettuata dai Carabinieri di Siniscola con la denuncia di 2 persone ed il rinvenimento e sequestro di materiale vario, tra cui: precursori di esplosivi (nitrato di potassio, zolfo, polvere di alluminio); 2 artifici di fabbricazione totalmente artigianale e materiale vario per la loro realizzazione (bilancia, misurini, imbuti e attrezzi metallici). Anche in questo caso, il materiale esplodente è stato messo in sicurezza dagli artificieri antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro per la successiva distruzione.

Ecco alcuni suggerimenti dei nostri artificieri: