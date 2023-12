Natale con i giovani: tre giorni di apprendimento a Muravera

I giovani talenti sardi tutti insieme, nostalgia finalmente sopita. Non si vedevano da un po’ a causa di un calendario fittissimo che concede spazi ridotti. La breve pausa natalizia è venuta in soccorso del comitato regionale e del suo tecnico per le attività olimpiche Francesca Saiu che da ieri sta visionando le migliori eccellenze dei vivai. Si stanno ritrovando nella palestra Giovanni Cuccu di Muravera e nello stesso comune soggiorneranno fino al 30 dicembre. Ecco l’elenco dei convocati: Anna Dessì, Claudia Melis (Muravera TT), Luca Broccia, Elena Kuznetsova (Tennistavolo Guspini), Federico Casula, Laura Pinna, Edoardo Eremita (Tennistavolo Sassari) Letizia Pusceddu (Torrellas Capoterra), Marco Orani (Tennistavolo Quartu).

L’obiettivo primario sono le prossime manifestazioni che vedranno coinvolte le selezioni dei comitati regionali, tra cui, la più vicina, è la Coppa delle Regioni (4-7 aprile 2024). Coadiuveranno l’allenatrice sarrabese i suoi concittadini Nicola Pisanu e Serena Anedda, con in più la presenza del preparatore atletico Marco Pintus.

Agli allenamenti stanno partecipando l’atleta di interesse nazionale nonché campionessa italiana giovanile Francesca Seu e il lanuseino Emanuele Cuboni che in questo stesso mese ha partecipato al Torneo internazionale assoluto di Norbello

“Chi non risponde alle convocazioni non potrà pretendere di essere preso in considerazione in vista dei prossimi eventi – ammonisce Francesca Saiu – perché è proprio in queste circostanze che mi accorgo dei progressi dei convocati, anche nel sapersi destreggiare in esperienze comunitarie come questa”. E infatti i fuori sede trascorreranno due notti presso il Domu Elvira Sardinian Guest House che ha riservato un occhio di riguardo a chi pratica la disciplina. Approfittando delle iniziative comunali legate al Natale Muraverese, la struttura ricettiva, infatti, ha previsto anche un evento dedicato ad un Tennistavolo scrutato in forme meno canoniche: si va dal crazy pong, al mini pong con influenze micro pong.

Nell’ambito dello stage, la novità di Serena Anedda come sparring non è un caso: “Considerato il suo inusuale gioco con due puntinate – spiega il tecnico regionale – potrà essere molto utile ai bambini per affinare la pratica”. Per il resto il lavoro sarà suddiviso in varie stazioni dove a turno, i piccoli protagonisti, si cimenteranno con servizio, risposta al servizio, preparazione fisica, cesto, schemi al tavolo. “Sono fiduciosa dei risultati che scaturiranno da questa tre giorni – conclude Saiu – perché i miei convocati sono ragazzi abituati a lavorare sodo nelle loro società. Mi aspetto una bella risposta e spero che questa esperienza venga replicata in qualche altra location”.

Nella località balneare del sud Sardegna è atteso il presidente FITeT Sardegna Simone Carrucciu: “Finalmente siamo riusciti a riservare un ampio di spazio di apprendimento al nostro settore giovanile – dichiara – che tanti passi da gigante sta facendo in quest’ultimo anno davvero ricco di successi, cominciato con i campionati italiani di 1^, 2^ e 3^ categoria di Cagliari e terminato con la lunga lista di premiati che ha caratterizzato l’evento organizzato dalla FITeT Sardegna la scorsa estate. Ma pure in quest’ultimo scorcio del 2023 non sono mancate le soddisfazioni e i grandi ritrovi internazionali. Ne approfitto per augurare a tutto il movimento un sereno e florido 2024 all’insegna di indelebili successi e soddisfazioni”.

COMINCIATA LA SERIE C MASTER

Diciannove squadre suddivise in quattro gironi che nella prima fase affronteranno tre concentramenti prima dei play off previsti il 28 aprile 2024.

Nella prima sessione dicembrina giocata ad Alghero la compagine locale de Il Cancello ha avuto la meglio sul Master Olbia grazie ai punti di Fabio Costantino, Christian Mulas e il doppio Costantino-Marco Tiloca. Punto della bandiera gallurese di Pier Paolo Melis che ha giocato con Stefano Corda.

Due le gare che hanno contrassegnato il girone B svoltosi a Paulilatino. I padroni di casa hanno bisogno della bella per superare il Guilcier Ghilarza Iskra. Paulesi che cominciano bene insaccando punti con i singolari di Carlo Maulu e Nazzaro Pusceddu. Ghilarzesi che ribattono con il doppio Mario Marchi/Adolfo Simbula e poi con lo stesso Marchi che sorprende Pusceddu. Infine punto della vittoria di Maulu che prevale sul suo ex compagno di squadra Simbula.

Con lo stesso punteggio il TT Guspini condanna il TT Oristano che aveva sbloccato il punteggio con Emanuele Marras. Il break degli avversari porta la firma di Sergio Vacca e del doppio Vacca/Giorgio Onnis. Ancora Marras sigla il momentaneo pareggio ma la prodezza è inutile perché in chiusura Onnis risulta essere superiore a Sanna.

Una sola gara giocata nel girone C con il TT Carbonia a fare gli onori di casa nei confronti del Fermi Iglesias. Il derby del Sulcis premia gli ospitanti che con Marco Ibba e Luciano Macrì non lasciano scampo al duo Pili (Giancarlo e Roberto) che si mostrano più efficaci nel doppio. Tutto si chiude nel quarto match grazie a un Macrì concreto su Giancarlo Pili.

Nel concentramento del girone D, successo del Torrellas Master Gialla, come riportato dall’ufficio stampa del club capoterrese: “In una gara combattuta e a tratti anche spettacolare, i torrellesi Maurizio Piano e Celestino Pusceddu hanno messo a segno un punto a testa e vinto anche la partita di doppio. Di Giordano Sini il punto della bandiera per La Saetta, conquistato per 13-11 al quinto set contro Piano, che oltre alla buona prestazione dell’avversario ha dovuto fare i conti anche con un buon numero di retine a sfavore”.