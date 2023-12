Turismo: Swadeshi Hotels, accordo strategico con Secret World, la guida digitale di viaggio leader a livello globale

Swadeshi Hotels è lieta di annunciare la firma di un accordo strategico con Secret World, il prestigioso gruppo britannico specializzato nella creazione della guida digitale di viaggio più estesa a livello globale.

La partnership rappresenta un passo significativo per Swadeshi Hotels, catena alberghiera italiana, e promette di elevare ulteriormente l’esperienza di viaggio offerta ai suoi ospiti.

La collaborazione permetterà infatti a Swadeshi Hotels di essere inclusa nel prestigioso Programma Business Grandi Operatori di Secret World, un network che annovera leader di settore come il gruppo statunitense Avis-Maggiore-Budget e Vistara Airline, parte del Gruppo Tata e Singapore Airlines, premiata più volte come la miglior compagnia aerea del Sud Est Asiatico con oltre cinque milioni di viaggiatori all’anno. In Italia annovera tra gli altri anche le strutture alberghiere del gruppo Russotti a marchio Marriott Hotels a Roma, Milano e Venezia.

Secret World, con sede nel Regno Unito, è riconosciuta a livello mondiale per fornire dettagli accurati e approfonditi su oltre 120 paesi, con contenuti disponibili in più di 70 lingue. La guida digitale abbraccia la sua missione di ispirare e informare i viaggiatori, guidandoli alla scoperta di luoghi culturalmente preziosi e meno conosciuti, coprendo aspetti che spaziano dalla storia alla gastronomia, dal folklore all’arte.

Denisa Doru, direttore commerciale di Swadeshi Hotels, ha affermato: “Unirsi al Programma Business Grandi Operatori di Secret World rappresenta un riconoscimento della qualità e dell’impegno che Swadeshi Hotels mette nel soddisfare le esigenze dei viaggiatori. Siamo entusiasti di questa collaborazione che eleverà l’esperienza di viaggio dei nostri ospiti a nuovi vertici di eccellenza e segnerà un ulteriore passo avanti nel consolidare la nostra posizione di rilievo nel settore alberghiero italiano”.

Rubina Peluso, amministratore delegato di Swadeshi, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di far parte di questa rete d’élite, che annovera tante partnership nazionali ed internazionali, e guardiamo al futuro con fiducia, sicuri che questa partnership contribuirà significativamente a migliorare l’esperienza dei clienti e a consolidare la propria presenza nel panorama alberghiero italiano e internazionale”.