Manifestazione contro la violenza sulle donne organizzata dal Comune di Dorgali

In occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne, molte piazze italiane si sono unite per commemorare le 107 vittime di femminicidio avvenute nel corso dell'anno.