31esima Global Finance Conference

Cagliari, 17 giugno 2024 – Si inaugura domani 18 giugno nei locali della facoltà di scienze Economiche, Giuridiche e Politiche in viale Fra Ignazio n. 76, la 31^ Conferenza sulla finanza mondiale che avrà come principale ospite il prof. Lars Peter Hansen, premio Nobel per l’Economia e docente all’Università di Chicago.

Organizzata dall’Università degli Studi di Cagliari (dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali) e con il contributo di Fondazione di Sardegna e Alleanza assicurazione, la tre giorni di convegno (fino a giovedì 20) vedrà protagonisti esperti accademici internazionali e manager dell’alta finanza che si confronteranno sugli effetti del cambiamento climatico e della conseguente transizione energetica sulla stabilità finanziaria internazionale.

Nella prima giornata l’economista Demir Yener tratterà il tema “Responsible Investing and the status of ESG concept”, declinando sul fronte etico il problema degli investimenti rispettosi dell’ambiente, degli effetti sociali e di governance.

Il panel a cui parteciperà il prof. Hansen, mercoledì 19 a partire dalle ore 15, avrà come titolo “Uncertainty, Social Valuation, and Climate Change Policy”, seguito dal panel in tema di “Sustainability, Green Fintech, and Green Real Estate”, nel quale esperti accademici internazionali e il CEO di Alleanza Assicurazioni, Davide Passero, daranno le loro valutazioni sul modo in cui il sistema finanziario, bancario e assicurativo dovrà reagire ai cambiamenti climatici e dello scacchiere internazionale in corso.