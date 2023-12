CIRA, salta l’Accordo di secondo livello

CIRA, salta l’Accordo di secondo livello. Naddei (Cisal Metalmeccanici): “Urge atto condiviso di responsabilità”. Non c'è pace per il CIRA di Capua dove ieri l'Azienda ha disdetto l'Accordo di secondo livello dopo una lunga ed estenuante trattativa, al termine della quale la RSU non è riuscita a trovare un accordo con il management».