Bergamo si scatena con la techno

Bergamo si scatena con la techno. Giovedì 7 dicembre 2023, ossia la notte della vigilia dell’Immacolata, il Bolgia di Bergamo si scatena con la techno del duo di top dj producer italiani 999999999.

Si tratta di una performance molto attesa per chi ogni weekend balla con il sound dell’elettronica di tutto il mondo nel top club sull’A4, ormai baricentro europeo di questa scena musicale.

In console c’è pure la top dj tedesca Lokier. Per un altro memorabile party della stagione autunno – inverno – primavera 2023/4.

Con ben 400mila fan su Instagram, i 999999999 (che si pronuncia Nine Times Nine, 9 volte 9) sono Carlo B. e Giovanni C. e producono hard techno fin dal 2016, anno in cui esce il loro primo EP. Sono ormai al centro della scena internazionale e il dj set in un top club come il Bolgia ne è la conferma. Il suono dei 999999999 è potente, molto potente. E personale. L’esperimento è quello di unire lo stile della musica rave degli anni ’90, i classici old school e l’acid techno.

“Fire 4 The Dancefloor”, inclusa nell’EP “Dyls Va 001”, è una traccia manifesto. La loro etichetta NineTimesNine è un laboratorio sonoro in perenne fermento. “Hidden Gems Vol​.​3”, ad esempio, pubblicata a settembre 2023, è una compilation dal duo selezionata, con dentro le produzioni dei migliori talenti in circolazione, da loro promossi.

Nell’ascesa verticale che li ha portati a spopolare oltreoceano si inserisce tra gli altri, un club come Maassilo, a Rotterdam, dove si esibiscono il 15/12 per Rotterdam Rave ‘Winter Special’ 2023, dopo aver fatto tappa al Bolgia.

Stessa onda sonora dei 999999999 per Lokier, anche lei sul palco del Bolgia il 7/12/23. Messicana, tedesca d’adozione, Yoan Rodriguez Lokier all’anagrafe, anche lei è protagonista dei club e dei festival di mezzo mondo.

Per farsi un’idea di quanto potente e innovativa sia la sua musica basta ascoltare il recente remix per “Alter Ego” di Lee Ann Roberts. Nella notte dell’Immacolata fanno ballare la Club Room del Bolgia anche WM, Federico Amoroso e Rea K.

La festa continua nella Lab Room con il party Groovers ed il suono del giovane talento veneziano Stomp Boxx. Il Bolgia apre alle 23:30 e si balla fino alle 6 del mattino.

L’appuntamento di giovedì 7 dicembre 2023 al Bolgia di Bergamo con 999999999 e Lokier è soltanto l’ennesimo ‘di peso’ per il top club sull’A4.

Tra gli altri, si sono qui esibiti negli ultimi mesi top dj come Chris Liebing, Len Fake, Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Alignment, RBX, Marika Rossail, Charlie Sparks e TRYM, Luca Agnelli, Deborah De Luca, SNTS e Regal, Tita Lau e Patrick Mason + Valentinø.