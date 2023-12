M5S, CDM impugna collegato, certificato fallimento giunta Solinas

M5S, SOLINAS: Il CDM impugna collegato Sardegna, certificato fallimento giunta Solinas

“Il cerchio si chiude, in modo disastroso. Questa legislatura finisce esattamente come iniziò cinque anni fa, ovvero all’insegna della superficialità e della sconsideratezza. Nemmeno il Governo, questa volta “amico”, può chiudere gli occhi davanti ai disastri della Regione Sardegna. Oggi il Consiglio dei Ministri ha impugnato il collegato alla Finanziaria, la norma che dopo mesi di gestazione era stata propinata dalla maggioranza come panacea, e coronamento di una legislatura della quale invece ha certificato il fallimento.

Sono stati impugnati svariati articoli che vanno a incidere su temi importanti come sanità, assetto territoriale e urbanistica. Temi sui quali in questi anni la Giunta è riuscita a generare solo incertezza a danno dei nostri corregionali e della nostra economia”, dichiara Alessandro Solinas, capogruppo del M5S in Consiglio Regionale.