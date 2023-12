Online il video di “Oggi” di UnFauno

“Oggi è festa, ma se piove son contento

Mentre crolla il mondo e tira tanto vento”

Online il video di “Oggi” di UnFauno

Dopo l’anteprima sul sito de La Repubblica Micidiale Records presenta il videoclip di Oggi, ultimo singolo dell’artista romano UnFauno disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 17 novembre. Le immagini scorrono lente e memorabili come polaroid di un passato che torna a bussare alla nostra porta. Con l’attenta regia di Riccardo Sabetti (This Eternal Decay) le suggestive immagini di UnFauno prendono vita “mentre crolla tutto e tira tanto vento”.

Nel brano, prodotto da Marta Venturini (Calcutta, Emma), UnFauno fotografa il suo mondo interiore: tra macchie indelebili, specchi scuri e viaggiatori sperduti, questo singolo ci trasporta in un apocalisse calma, dove metafore e introspezioni fanno da padrone.

“Forse le fotografie ci hanno illuso che esiste il passato. Invece è sempre oggi. E tu non ci sei” – UnFauno.

Credits

Artista: UnFauno

Prod: Marta Venturini

Mix e Master: Studionero

Con: Rita Nerla

Regia e montaggio: Riccardo Sabetti

Copertina: Johnny DalBasso

Label: Micidiale Records

Chi è UnFauno

“Ciao sono UnFauno e credo nell’amore, nei meme e nella bellezza degli errori. Scrivo canzoni perché costa meno dello psicologo e perché sono stanco di essere conosciuto come ‘quello che ha chiamato mamma la maestra’”.

Definito “L’Enrico Papi dell’elettronica italiana” UnFauno racconta storie psicoattive sull’amore, la vita e altre sciocchezze con un sound Elettropop e una originalissima scrittura cantautoriale, anzi come si dice oggi? Ah sì: “Indie”.

Si è già fatto conoscere nel panorama indipendente italiano nel 2021 con l’EP “INSECURITY” pubblicato per Phonarchia Dischi che lo ha portato subito a calcare numerosi palchi italiani. È molto attivo sul web, dove settimanalmente nei suoi video affronta con ironia argomenti musicali e sociali.

Nel 2023 riparte con una serie di singoli che vedono la collaborazione con prestigiosi producer: “Che cazzo ci faccio qui?” prodotto da Axel Legit (Psicologi, Ariete) “Country Boy”, prodotto da Jack Sapienza con i visual curati dal fotografo sloveno Oliver Takac che vanta il prezioso featuring dei Kutso e “Oggi” prodotto da Marta Venturini (Calcutta, Emma).