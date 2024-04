Il settore agricolo di Muravera e del Sarrabus alle prese con la sfida del cambiamento climatico

Il settore agricolo di Muravera e del Sarrabus alle prese con la sfida del cambiamento climatico, Un incontro svoltosi questa mattina ha affrontato temi cruciali per il futuro dell’agricoltura nel territorio

Muravera, 27 aprile 2024 – Il cambiamento climatico, l’imprenditoria giovanile, la gestione sostenibile delle risorse idriche e l’importanza della biodiversità nei campi sono stati al centro della conferenza svoltasi questa mattina a Muravera, uno degli eventi di contorno alla 50 esima edizione della Sagra degli Agrimi. “Agricoltura Conservativa e Filiere. Azioni concrete oggi per una sostenibilità futura”, questo il titolo dell’incontro organizzato dal Comune di Muravera con la partecipazione dell’istituto scolastico comprensivo “Dante Alighieri” e l’Istituto Superiore “Giuseppe Dessì”. All’incontro hanno preso parte Serafino Casula, direttore di Confagricoltura Cagliari, Efisio Perra, presidente Consorzio di Bonifica Sardegna Meridionale, Giorgio Demurtas, presidente della Coldiretti Cagliari e Paolo Zicca. docente di Tecniche Agrarie. L’incontro è stato un’utile occasione per ribadire che il nostro futuro sostenibile è strettamente legato alle radici della tradizione agricola. Michele Secci, consigliere comunale con delega all’Agricoltura, ha evidenziato il ruolo dei giovani per il rilancio del settore agricolo a Muravera e nell’intera Sardegna: “Anche nel Sarrabus – ha spiegato Secci – sono tanti i giovani che si dedicano ai mestieri tradizionali, facendo crescere aziende familiari già esistenti creandone di nuove, con una competenza e una voglia di fare che porteranno benefici a tutto il comparto”.