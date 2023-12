L’antico connubio tra l’arte e il gioco

Il mondo dei giochi inerenti alle carte e alle specialità da casinò si è spesso legato all’arte, alla letteratura e al cinema. Sono numerose le opere che hanno come tema il gioco in tutte le sue sfaccettature, con ambientazioni che avvengono nei casinò Italia e all’estero così come nelle bische clandestine. Ecco alcuni degli esempi più significativi.

Il casinò e l’arte

Il gioco è una componente che fa parte in modo indissolubile della vita umana. L’arte ha rappresentato varie volte l’essenza del gioco e della sua sfera emotiva, dando vita a opere di assoluto rilievo. Tra di esse si segnala “Lezione di roulette” di Jean Désiré Gustave Courbet, dipinto risalente al XIX secolo, in cui vengono raffigurati dei giocatori mentre sono intenti ad attendere l’esito del giro della pallina, trasmettendo perfettamente l’emozione di quel momento. Di grande importanza “I giocatori di carte” realizzato da Paul Cézanne, i cui protagonisti sono due uomini impegnati a giocare a carte in un bistrot, accompagnati da una bottiglia di vino. Altra opera di grande valore artistico è “Casinò di Monte Carlo” di Edvard Munch: anche in questo caso a fare da padrona è la roulette, uno dei giochi simbolo delle case da gioco.

Il casinò e la letteratura

Per quanto riguarda il mondo della letteratura, probabilmente l’opera più famosa è “Il giocatore” di Fëdor Dostoevskij, romanzo che narra la storia di un insegnante che si innamora di una donna appassionata di gioco. L’autore, come di consueto, entra appieno nella psicologia dei personaggi, mettendone in risalto i conflitti interiori. “Blackjack Club” è un romanzo di Ben Mezrich basato su una storia vera, in cui un gruppo di studenti, guidati da un professore, riesce a sbancare i casinò giocando al blackjack, applicando la tecnica del conteggio delle carte. La stessa storia è narrata dal film “21”, che vede tra i protagonisti Kevin Spacey, il quale interpreta il ruolo del professore. “Il grande bluff” di Maria Konnikova, invece, è una storia che narra le dinamiche del poker, nel tentativo di capire se per vincere al famoso gioco di carte incide di più l’abilità oppure la fortuna.

Il casinò e il cinema

Poker, blackjack e slot online si sono affiancati negli ultimi anni alle case da gioco reali, le quali mantengono il loro fascino, raccontato in numerose pellicole cinematografiche. Oltre al già menzionato “21”, il cinema ha spesso citato il mondo del gioco, a partire dai film che vedono nel ruolo principale l’agente segreto 007, come “Casino Royale” e “Casablanca”. Tra le uscite di maggior successo si colloca “Il giocatore”, il cui protagonista, interpretato da un giovane Matt Damon, prova a pagarsi gli studi facendo delle partite a poker, con una continua escalation che vedrà coinvolti altri attori di spicco, come John Malkovich ed Edward Norton. E infine “La Stangata”, il celebre film sul gioco che vede recitare Paul Newman e Robert Redford nei panni di due truffatori alle prese con una serie di raggiri di crescente difficoltà, tra colpi di scena e divertenti gag.