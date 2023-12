Polizia di Stato di Cagliari: la Polizia di Stato presenta: “Centauri Sardi: i settantacinque anni della Polizia Stradale in Sardegna. 1947-2022”

Nella mattinata di mercoledì 13 dicembre, alle ore 10.30, presso l’Archivio di Stato di Cagliari, alla presenza del Direttore del Servizio Polizia Stradale, delle massime Autorità della Polizia di Stato e delle Autorità civili e militari, nonché dei familiari dei caduti, si terrà la presentazione del Libro fotografico dal titolo “Centauri Sardi: i settantacinque anni della Polizia Stradale in Sardegna. 1947-2022” ideato e realizzato dal Signor Questore della provincia di Oristano, Dott. Giuseppe Giardina.

Il libro è frutto di un accurato studio ed un’attenta ricerca che hanno dato vita ad un racconto appassionato e documentato, basato su fonti d’archivio, raccolte di quotidiani, ricordi personali dei tanti colleghi stradalini, che attraverso le loro eccezionali testimonianze fotografiche e documentali hanno permesso di ricostruire minuziosamente i settantacinque anni della Polizia Stradale in Sardegna, facendo riferimento anche al periodo antecedente alla seconda guerra mondiale.

L’opera vede come protagonista assoluta la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, capace non solo di radicarsi sul territorio ma anche di evolversi nel corso degli anni. Infatti ogni giorno, la Polizia Stradale con i suoi uomini e donne è impegnata non solo nelle attività di prevenzione sul territorio ma soprattutto nelle attività di sensibilizzazione per essere sempre più vicina alla società civile.

Cagliari, 11 dicembre 2023

