HP Sport alla Ronde di Sperlonga con ben sei equipaggi al via

Entra nel vivo la 15^ edizione del Rally Ronde di Sperlonga, la gara si presenta con diverse novità, su tutte la partenza che sarà da Fondi, in Piazza Unità d’Italia, ai piedi del castello baronale, dalle 19:00 di sabato, resta invariata la cerimonia di premiazione fissata come sempre sul lungomare di Sperlonga. Invariato il percorso che si articolerà come sempre lungo la ‘Magliana’, una “piesse” dal passato importante, dieci chilometri di adrenalina pura tra i più avvincenti del centro sud, teatro di grandi sfide del passato.

Una prova che regala sensazioni forti e che nel tempo è stata apprezzata da pilori di spessore. Al via della gara la struttura laziale HP Sport schiera sei equipaggi: Scaccia Daniele- Scaccia Erika (Peugeot 208 Rally4); Di Vito Pierluigi-Staccone Roberto (Peugeot 208 Rally4); Siano Pierpaolo-Iscaro Fiorentino Lucio (Fiesta St-line Rally 4); Mainolfi Giuseppe-Mainolfi Gianmarco (Peugeot 208 Rally4); D’Annibale Roberto-Turato Maria Elisabetta (Peugeot 208 Vti); Quatrini William-Parente Flavio (Clio RS Light N3).

Il programma prevede venerdi pomeriggio le verifiche ante-gara per coloro che partecipano allo shakedown. Sabato 16 dicembre, la consegna di targhe, numeri di gara e road book nel centro accrediti di Sperlonga ed il resto delle verifiche ante-gara. A Gaeta, in località Sant’Agostino andrà invece in scena lo shakedown dalle 9:30 alle 13:30. Alle ore 19:00 come già detto, cui sarà la cerimonia di partenza da Piazza Unità d’Italia (Castello Baronale) a Fondi. Domenica, i quattro passaggi sulla prova speciale: ore 8:20 – 11:10 – 14:00 e 16:50. Arrivo a Sperlonga dalle 17:50 in piazza Fontana.