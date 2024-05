Raccogliere la giusta combinazione: Che porta le maggiori vincite su Librabet

Scala reale

Il poker è popolare in tutto il mondo. Per vincere, sono necessarie sia qualità personali che una buona conoscenza delle regole. Per prima cosa devi memorizzare tutte le combinazioni. Solo dopo sarai in grado di giocare a poker su Librabet in modo professionale. Conoscendole, sarai in grado di valutare le tue possibilità e decidere se vale la pena correre ulteriori rischi.

Questa è la combinazione più forte ma, allo stesso tempo, rara su Librabet. Consiste in carte consecutive dello stesso seme, che iniziano con un dieci e finiscono con un asso. Averla a disposizione batterà qualsiasi altra combinazione.

Scala reale

Simile alla combinazione descritta in precedenza, consiste in carte dello stesso seme. La differenza è che in questo caso può trattarsi di qualsiasi carta, dal cinque al nove. Questa combinazione è un po’ più comune della Scala Reale, ma è comunque molto rara. Se capita che più di un giocatore abbia una Street Flush, vince chi ha la carta più alta.

Quattro di un tipo

Questa combinazione consiste in quattro carte identiche, come Re, Assi o qualsiasi carta bassa. Nel frattempo, la quinta può essere una carta qualsiasi. Se due giocatori raccolgono un Kare, vince quello con le carte più alte. A volte più giocatori hanno una combinazione della stessa forza (se tutte o parte di esse sono distribuite a faccia in su su un tavolo condiviso); allora vince chi ha la quinta carta più alta.

Full House

Un Full House consiste in tre carte identiche e un’altra coppia. Ad esempio, ci sono tre re e due dieci, oppure tre assi e due re. Questa combinazione è abbastanza comune rispetto alle precedenti, quindi puoi sentirti sicuro quando la raccogli. Se una combinazione di questo tipo viene raccolta da più giocatori, il valore delle tre carte identiche viene confrontato per primo e, se corrisponde, si scopre chi ha la coppia più alta.

A filo

Questa combinazione consiste in cinque carte dello stesso seme che non sono necessariamente in fila. È importante notare che non si tratta solo di nero o rosso. Per comporre questa combinazione, devi avere un tipo di carta, ad esempio tutte le picche o le cuori. Se i tuoi avversari fanno lo stesso, verrà valutata la carta più alta.

Dritto

Si tratta di cinque carte consecutive che non devono essere necessariamente dello stesso seme. La cosa più importante è che la sequenza sia continua. Più vecchie sono le tue carte, maggiori sono le possibilità di battere i tuoi avversari a Librabet.

Tre di un tipo

Questa combinazione consiste in tre carte dello stesso valore, ad esempio tre nove o tre regine e altre due carte che non devono essere collegate. In questo caso, vince la combinazione delle carte più alte e, se i loro valori sono uguali, vengono valutate anche le carte libere.

Due Parigi

Questa combinazione consiste in due coppie diverse, come due Re, due Fanti e una carta libera. Dato che questa combinazione è piuttosto comune, a tuo rischio e pericolo devi valutare il valore delle carte che compongono le coppie.

Coppia

Si tratta di due carte di uguale valore (ad esempio due assi) e tre carte libere. In questo caso, una coppia di carte di valore superiore porterà al successo.

Carta alta

Se nessun visitatore di Librabet riesce a raccogliere una delle combinazioni di cui sopra, viene valutata la carta più alta in mano. Nel caso in cui più giocatori abbiano carte dello stesso valore, viene presa in considerazione la carta successiva più alta fino a determinare un vincitore.

Cosa c’è da sapere

Per rendere il gioco ancora più fluido, tieni presente quanto segue:

Nel poker si usano tutti e quattro i tipi di carte (picche, cuori, quadri e fiori). Questo è particolarmente importante da ricordare quando si scelgono i colori. Ricorda che nessuno di questi colori ha un valore superiore agli altri.

L’asso di fila può essere considerato la carta più vecchia o la più giovane.

Le carte sfuse che non appartengono alle rispettive combinazioni sono anche chiamate kicker. Quando più giocatori raccolgono le stesse combinazioni, possono determinare l’esito della partita. Se il kicker è la quinta carta e il suo valore corrisponde a quello dell’avversario, la vincita viene divisa a metà.

Dopo aver memorizzato tutte queste combinazioni, sarà più facile capire l’andamento dell’intero gioco e prendere decisioni più coraggiose. Non sono difficili da imparare, ci vuole solo un po’ di determinazione e pazienza!