A Porto Torres si rinnova l’antico legame con i Santi Gavino, Proto e Gianuario. Tutto pronto per l’edizione 2024 della Festha Manna.

Riti secolari, tradizione identitaria, cultura e spettacolo, arte ed enogastronomia. Sono gli ingredienti della Festha Manna di Porto Torres che vivrà il culmine dell’edizione 2024 nelle giornate del 18, 19, 20 maggio e in quella conclusiva dell’8 giugno.Tra gli appuntamenti più attesi il grande concerto contraddistinto dal logo “Note sotto la Torre” che quest’anno avrà come protagonista la cantante Noemi, la Sagra del Pesce e il Palio di San Gavino. Si tratta degli eventi di punta di un ricco e variegato calendario che prenderà il via già da martedì 14 maggio, predisposto dall’amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni e le attività commerciali del territorio. La devozione per i santi Gavino, Proto e Gianuario vivrà il suoi momenti più emozionanti con la processione che accompagnerà il rientro dei simulacri lignei dei Martiri dalla chiesetta di Balai Vicino alla Basilica di San Gavino, con il Pellegrinaggio Notturno (dal Duomo di Sassari alla Basilica) e con le celebrazioni liturgiche della Pentecoste e del Solenne Pontificale.

Il programma della Festha

Sabato 18 maggio

Alle 10:30, nella Spiaggia dello Scoglio Lungo si terrà la “Regata del Pescatore” a cura di Asso.Ve.La in collaborazione con l’associazione Etnos Li Bainzini.

Dalle 18.00 alle 20.00, Piazza Umberto I, ospiterà laboratori per bambini e il “Progetto LaL-Legarsi alla Lettura” a cura della Biblioteca Comunale e della COMES. Saranno distribuiti i segnalibri realizzati nel corso del contest “Un segnalibro per legarsi alla lettura”.

Alle 21:30 nello spazio verde antistante la torre aragonese sarà la volta del concerto di Noemi. La cantautrice romana proporrà i suoi più grandi successi nel corso dello spettacolo organizzato da “Applausi” in collaborazione con Salvatore Fresu.

Alle 22.00 dalla Cattedrale di San Nicola a Sassari partirà il “Pellegrinaggio Notturno” curato dell’Arcidiocesi e diretto alla Basilica di San Gavino dove, alle 3.00, si celebrerà la Messa del Pellegrino presieduta dall’Arcivescovo Gian Franco Saba il cui messaggio annuale è un invito alle Città e alle comunità del Territorio a una riflessione sull’urgenza di “educare al pensiero ospitale: per una cultura della pace e dell’inclusione”.

Domenica 19 maggio

Alle 11:30 nella Scuola Civica di Musica “F. De Andrè” è in programma un nuovo appuntamento della rassegna concertistica “Musicando per la città”, organizzata dall’Associazione Musicando Insieme a cura del direttore artistico Donatella Parodi che proporrà il concerto della pianista messicana Maria Daniela Gonzalez.

Alle 17.00 la scalinata della chiesetta di Balai Vicino farà da scenario alla rievocazione storica in abiti medievali tradizionali “Il Sogno di Comita” a cura dell’Associazione Giudicato di Torres. Alle 18.00 nel Parco di Balai si terrà la Celebrazione eucaristica presieduta da Don Boniface e concelebrata dai Parroci e dai Sacerdoti della Città mentre alle 19.00 dal Parco di Balai prenderà il via la processione che accompagnerà il ritorno dei simulacri dei Santi Martiri turritani nella Basilica di San Gavino dove resteranno fino al 3 maggio del prossimo anno.

A partire dalle 20.30, in Piazza dei Martiri, lo spazio Cumbessias/Atrio Comita ospiterà l’evento curato dall’Associazione Intragnas “In nome di San Gavino”, con balli dei gruppi folk provenienti da diversi centri dell’Isola e la “Rassegna Canti a chiterra dedicata a F. Falchi” organizzata da Tazenda Società Cooperativa.

A partire dalle 21.00, sul palco allestito nella piazza della torre aragonese, saliranno i “BBrothers & Band” per una tappa dell’Anima Tour. Il concerto è organizzato dal CCN Le Botteghe Turritane in collaborazione con Salvatore Fresu e avrà come ospiti anche Peppino Anfossi che si esibirà al violino, i Mamuthones e Issohadores Mamoiada dell’Associazione Atzeni e il Coro Polifonico Turritano.

Lunedì 20 maggio

Alle 9.00, nella Basilica di San Gavino si terrà il Solenne Pontificale presieduto dall’Arcivescovo Mons. Gian Franco Saba e concelebrato dai Parroci e dai Sacerdoti della Città che terminerà con il tradizionale scambio delle chiavi tra i sindaci di Porto Torres e Sassari, un rito simbolico che rappresenta la comunione tra le due città. La funzione sarà trasmessa in diretta televisiva dall’emittente Videolina al canale 10 del digitale terrestre e sul canale 819 di Sky e TivùSat, in streaming su www.videolina.it e nell’app L’Unione Digital.

A partire dalle 13:00 Piazza Eroi dell’Onda sarà allestita per ospitare la tradizionale “Sagra del Pesce”, ricorrenza gastronomica molto attesa e partecipata organizzata da Aps Maestrale che proporrà una grande frittura a base di pescato locale nell’ottica della promozione della cultura culinaria della zona. In programma anche musica live con gruppi folk.

Sabato 8 giugno

Alle 16:00 lungo la Via Mare si terrà il “Palio di Santu Bainzu” a cura dell’associazione “Etnos Li Bainzini”. Nel rettilineo davanti alla passeggiata coperta cavalli, cavalieri e amazzoni protagonisti della giostra equestre daranno prova delle rispettive abilità percorrendo, a gran velocità, la lingua di sabbia lunga 350 metri dove saranno posizionati gli anelli da centrare nelle tre differenti discese.

Eventi collaterali

Il calendario degli appuntamenti prenderà il via martedì 14 maggio alle 18.30 al Palazzo del Marchese con gli “Incontri Letterari” del Festival Éntula. Lo scrittore francese Patrick Chamoiseau presenterà le sue opere Fratelli migranti e Texaco con la partecipazione di Alessandro De Roma.

Il 15 maggio alle 21.00 la Chiesa del Cristo Risorto farà da cornice all’apertura della XIII edizione della rassegna “Musica Maestro!” organizzata dall’Associazione Cantori della Resurrezione che, con la direzione artistica del M°Fabio Fresi, proporrà un programma dedicato alle melodie della Sardegna con Clara Farina accompagnata alla chitarra da Marcello Peghin. A seguire la Cunfrarìa de Santa Rughe de Bulzi eseguirà alcuni brani di un repertorio corale che affonda le radici nei secoli. Il 16 e il 17 maggio nella Scuola Primaria di Monte Angellu è in programma “Un tuffo nella chimica… e non solo” a cura dell’Istituto Comprensivo n. 2 “Don Antonio Sanna”. Gli studenti proporranno un itinerario scientifico sperimentale attraverso le proprietà della materia, alla scoperta di composti e formule chimiche. Sempre il 17 maggio, alle 18:30, nella Sala Conferenze e nel cortile del Museo del Porto si terrà la III edizione del “Festival Letterario degli Scrittori turritani” a cura di Fidapa BPW Italy sez. Porto Torres.

Dal 18 al 20 maggio il centro storico ospiterà la “Fiera di San Gavino” con i mercatini degli ambulanti tradizionalmente legati alla Festha Manna. Nelle stesse giornate, negli spazi messi a disposizione dalla Parrocchia di San Gavino, sarà allestita la mostra artistica “Emozioni Reali” a cura di Simone Striano. Il 23, 24 e 25 maggio nell’Auditorium della scuola “De Amicis” si terrà il “XIV Concorso nazionale Prime Note” organizzato dall’Associazione Amici del Conservatorio-Orchestra Filarmonica della Sardegna – Istituto Comprensivo n.2 “Don Antonio Sanna” con la premiazione finale l’ultimo giorno alle 16:30. Venerdì 24 maggio alle 21 sarà la volta di un nuovo appuntamento della rassegna “Musica Maestro!” dedicato alla musica strumentale che avrà come ospiti il coro Tritonus di Perugia e la formazione turritana Ars Musicandi Ensemble. Teatro dello spettacolo sarà la Chiesa del Cristo Risorto che il giorno seguente, sabato 25 maggio alla stessa ora, ospiterà la terza serata della rassegna. Tema della serata saranno le polifonie di tutti i tempi con una nuova esibizione di Tritonus, seguita dalla formazione cagliaritana Vox Modulata Ensemble, impegnata in una selezione che va dal Rinascimento alla polifonia contemporanea. Il 26 maggio, la kermesse si sposterà nella Basilica di San Gavino per la serata conclusiva con il concerto del coro nazionale irlandese Anúna.

Piano finanziario

Per l’organizzazione della Festha Manna quest’anno l’amministrazione comunale ha investito risorse pari a 144.700 mila euro coperti in parte con fondi comunali e in parte con contributi della Fondazione di Sardegna (50mila euro) e dell’assessorato regionale al Turismo (23mila euro).

Il Comune si farà carico dei servizi di trasporto, montaggio, collaudo e smontaggio di palchi, pedane e altre attrezzature comunali, compreso il servizio di amplificazione per le cerimonie religiose all’aperto e l’assistenza tecnica agli spettacoli che sarà eseguita dalla società in house Multiservizi Porto Torres.

Dichiarazione Assessora alla cultura Cocco

“La Festha Manna è il momento che esprime il più profondo senso di comunità e appartenenza che lega la nostra cittadinanza e l’intero territorio. Con il fondamentale contributo delle Associazioni Culturali locali, degli esercizi commerciali, degli istituti scolastici e degli artisti locali e grazie al lavoro dei nostri uffici, della Biblioteca Comunale, della Polizia Locale e della Multiservizi, anche quest’anno l’amministrazione comunale ha predisposto un programma di eventi vario e di gran qualità con l’obiettivo primario della valorizzazione delle nostre tradizioni identitarie. Ci prepariamo ad accogliere in Città migliaia di persone all’insegna delle tradizioni religiose e laiche legate ai Martiri Gavino, Proto e Gianuario, patroni di Porto Torres e dell’intera Diocesi Turritana”.