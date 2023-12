La pubblicazione dei nominativi dei destinatari di atti dell’Agenzia delle Entrate. La precisazione del Comune

In riferimento alle notizie di stampa relative alla pubblicazione dei nominativi dei cittadini destinatari di atti dell’Agenzia delle entrate e della possibile violazione di norme a tutela della privacy, il Comune di Oristano precisa che il titolare del trattamento dei dati è la stessa Agenzia Entrate Riscossione, Concessionario della Riscossione di Agenzia Entrate.

Il Comune ha semplicemente dato corso a una richiesta della stessa Agenzia, per consentire che i diretti interessati avessero la possibilità di sapere del deposito nella Casa comunale di atti che li riguardano.

Vista la delicatezza della materia, disciplinata da norme che sembrano in contrasto tra loro e in considerazione dell’esposto al Garante per la protezione dei dati personali, il Comune, a solo scopo di opportuna prudenza, ha disposto la rimozione dei nominativi dall’Albo pretorio.

Relativamente ai casi del 2015, quando furono pubblicati altri nominativi di cittadini, richiamati dagli articoli di stampa, si precisa che il caso di oggi è sostanzialmente diverso. Nel 2015 si trattava della pubblicazione del file destinato a essere elaborato dal concessionario della riscossione delle sanzioni derivanti da infrazioni al Codice della strada e dell’elenco dei beneficiari del contributo per il canone di locazione e, in entrambi i casi, il titolare del trattamento era il Comune.