Gymnasium Volley Alghero si aggiudica la vittoria contro la Time Out Olbia

In un sabato che si prospettava come palcoscenico per memorabili momenti sportivi, la Gymnasium Volley Alghero ha vissuto un’emozionante sfida di pallavolo, aggiudicandosi una vittoria al cardiopalma per 3-2 contro la Time Out Olbia. La partita, disputata nella Palestra della Scuola Elementare Isticadeddu, ha raccontato una storia di determinazione e tattica astuta, specialmente data l’assenza di alcune giocatrici chiave dell’Alghero.

Pasqualino Sotgia, l’allenatore della Gymnasium, ha dovuto navigare tra le difficoltà, adattando alcune delle sue atlete a ruoli non familiari. La sfida si è rivelata un test di versatilità e spirito di squadra, con le giocatrici di Alghero che hanno mostrato un’eccezionale resilienza e un’ammirevole sinergia.

I parziali dei set riflettono l’altalena emotiva vissuta: 15/25, 25/10, 25/22, 14/25, culminando in un tie-break teso e decisivo finito 11/15. Questo incontro ha messo in luce l’essenza della pallavolo come sport di squadra, dove ogni giocatrice gioca un ruolo cruciale. La vittoria della Gymnasium Volley Alghero non è stata solo un trionfo nel punteggio, ma anche un’esaltazione della collaborazione, della determinazione e dell’adattabilità.