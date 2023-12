Cagliari – Var e rigore fallito. I rossoblù non vanno oltre il pareggio contro l’Empoli

CAGLIARI – Un gol annullato, un rigore sbagliato e occasioni sprecate per il Cagliari, che alla Unipol Domus non va oltre il pareggio – per 0 – 0 – contro l’Empoli. I sardi si schierano con il classico 4 – 3 – 1 – 2 che sembra l’abito preferito da Ranieri: Scuffet tra i pali, poi Zappa, Goldaniga, Dossena e Azzi nella linea difensiva, Sulemana, Prati e Deiola nel cuore del campo, Viola ad innescare Pavoletti e Lapadula. Tra i toscani riflettori puntati su Cambiaghi e Caputo. La prima frazione di gioco si contraddistingue per i ritmi blandi e le occasioni sporadiche da gol. Al 37’ Prati colpisce solo l’esterno della rete. Nella ripresa i rossoblù alzano i ritmi del motore. Al 55’ Viola scodella al centro per Pavoletti, con Caprile costretto ad una parata strepitosa. Al 66’ è lo stesso fantasista ex Reggina a spedire in rete direttamente su calcio di punizione, ma Maresca al Var annulla il gol per una presunta spinta di Pavoletti su Caprile. All’80 fallo di Walukiewicz su Pavoletti in piena area piccola, con l’arbitro che assegna il penalty. Dal dischetto Viola si fa ipnotizzare da Caprile. Nei minuti di recupero è ancora l’estremo difensore a negare la gioia del gol con un grande intervento su Petagna. Negli spogliatoi Claudio Ranieri esamina la gara: “Abbiamo creato occasioni ma non abbiamo avuto fortuna, tra il rigore, il gol annullato e l’occasione di Petagna. Sono sicuro che continuando così possiamo farcela: non sarà facile e ci sarà da lottare fino alla fine. È un punto che lascia l’amaro in bocca ma giocando con questa abnegazione ci tireremo fuori, continuando a lottare finché il risultato sarà positivo – continua – Ci sono due possibilità: o molliamo e retrocediamo o facciamo come lo scorso anno, che pensiamo gara per gara senza mollare mai. Il pubblico è dalla nostra parte e ci sostiene, non molliamo. Speravo di arrivare almeno sui 18 punti, ma quello che non abbiamo raccolto nel girone di andata lo recupereremo in quello di ritorno”. Ora la sfida di Coppa Italia contro il Milan, martedì a San Siro, poi la gara contro il Lecce.Luciano Pirroni

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Azzi; Sulemana (44′ s.t Oristanio), Prati, Deiola; Viola (44′ s.t Mancosu); Pavoletti (44′ s.t Petagna), Lapadula (1′ s.t Luvumbo). All. Claudio Ranieri

Empoli (4-3-3): Caprile; Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko (38′ s.t Ismajli), Grassi, Maleh (1′ s.t S. Bastoni (15′ s.t Ranocchia)); Cambiaghi, Caputo (28′ s.t Cancellieri), Maldini (15′ s.t Gyasi). All. Aurelio Andreazzoli

Arbitro: Fabio Maresca di Napoli