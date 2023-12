“Come mio figlio” è il nuovo film diretto da Gabriele Greco

‘Come mio figlio ‘ è il nuovo film diretto da Gabriele Greco, attore di fiction di successo come Capri e Squadra Antimafia e tante altre . Tratto da una storia vera e ispirato all’esperienza di Domenico Scordari, presidente di N & B Naturalis is Better impegnato nel progetto “Aloe per il sociale”, l’opera del regista va ad aggiungersi ad altri progetti già realizzati in precedenza come “Amalaterra”, film D’Essai incentrato sul dramma della Xylella.

“E’ davvero necessario abbandonare il proprio paese per essere felici?

All’età di 18 anni avrei risposto di si: ho lasciato Messina con il sogno di diventare un attore, mi sono trasferito a Roma per studiare teatro.

Non possiamo costringere i giovani a rimanere nella loro terra di origine, continua Greco, ma credo sia necessario aiutarli.

Credo sia essenziare fornire ai giovani gli strumenti necessari, affinché questi possano comprendere il valore della terra in cui sono nati.

Rimanere nel proprio paese non significa accontentarsi!”

La presentazione del film si è svolta lo scorso 18 dicembre presso il museo Sigismondo Castromediano di Lecce. Prodotto e distribuito dalla società Kreiamo Production con il patrocinio di Apulia Film Commission, ‘Come mio figlio’ andrà poi nelle sale cinematografiche, prima dell’arrivo su Amazon Prime Video in Italia e all’estero. Intanto, i prossimi 11 e il 18 gennaio 2024, presso il cinema Paradiso di Tricase e il cinema Tartaro di Galatina si terranno le prime proiezioni evento del film, dove non mancherà Gabriele Greco per parlare più approfonditamente del progetto. Inoltre, a partire dal mese di febbraio il film verrà distribuito in numerosi cinema D’essai nelle province di Lecce, Brindisi, Taranto, Bari, Avellino, Benevento, Messina, Catania, Napoli, Salerno, Roma e Firenze. Proiezioni che verranno estese in numerosi istituti scolastici, con il coinvolgimento di oltre 50.000 studenti nel solo territorio pugliese. D’altronde, ‘Come mio figlio’ ha una finalità ben precisa: accrescere nelle nuove generazioni la consapevolezza di vivere in una terra davvero unica, una terra da cui non bisogna fuggire via e dove è ancora possibile realizzare i propri sogni.

La lista aggiornata delle proiezioni del film sarà disponibile sul profilo Instagram di Gabriele Greco (officialgabrielegreco).

Gabriele Greco avrà un 2024 ricco di impegni , non solo al cinema ma tornera’ alla fiction con due appuntamenti importanti : sarà nel cast di Vanina Guarrasi su Canale 5 e in Avvocato malinconico 2 su rai 1 attualmente in lavorazione.