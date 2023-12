Questura di Firenze: Prima di entrare in uno dei tanti interrogatori dove Alessandro Maiorano ne è stato attore principale con il suo storico e famoso avvocato il professore Carlo Taormina. Ma andiamo con ordine.

La vita del’ex enfant’ prodige di Palazzo Vecchio è stata una esistenza da film, talmente piena e roboante che oggi il produttore televisivo, Enrico Ciampalini, ha deciso di investire su un reportage televisivo con 3 attori protagonisti Matteo Renzi, Carlo Taormina, e Alessandro Maiorano, con la presentazione nazionale del Docu-Film dal titolo “Il bandito da Firenze”.

Alessandro Maiorano: in arrivo un reportage televisivo

Sul reportage tv, sono iniziate da tempo le riprese che vedranno prossimamente a Roma il giorno 27 Dicembre 2023 persino l’avvocato Carlo Taormina lasciare momentaneamente la toga e diventare attore, il cui compito sarà quello di narrare gli anni trascorsi accanto al “Terremoto Maiorano” e raccontare le battaglie nelle aule di giustizia, difendendo a spada tratta il suo assistito, con il quale nel corso degli anni, ha unito la sua immagine a quella di Alessandro Maiorano con libri, fumetti e sceneggiature cinematografiche.

Un rapporto stretto quello del noto penalista e il bandito da Firenze, fatto anche di Ramanzine e Scappellotti, che il buon Taormina più come un padre, che come legale, ha rifilato all’ irruento Maiorano per controllare la sua “furia” che quando si scatena diventa un vero Tsunami.

Mitiche le scene in aula con Matteo Renzi, dove per ben 4 volte il giudice Laura Bonelli ha dovuto “buttare fuori dal’aula” il Maiorano circondato da poliziotti e carabinieri, temendo un aggressione fisica verso l’ex Presidente del Consiglio italiano Matteo Renzi.

Ma di episodi simili e di altra natura ce ne sono a decine, sarà proprio questo il compito del “Attore” Avvocato Carlo Taormina, immortalarle il tutto in uno Special il quale poi sarà distribuito dal produttore Ciampalini in tv e piattaforme on line.

Ma non solo tv

E’ in stesura a firma della scrittrice e sceneggiatrice Cristina Laziosi il nuovo libro sul duo, il cui titolo sarà: “Taormina-Maiorano-Renzi e il processo del secolo”, un libro bomba che racconterà argomenti hot e giudiziari sul nuovo processo iniziato al tribunale di Firenze il giorno 7 novembre 2023, dove stavolta il Maiorano è imputato per presunto Stalking e Diffamazione, manco a dirlo verso il senatore di Italia Viva Renzi.

Un processo che ripartirà il giorno 25 gennaio 2024 alle ore 9 davanti al giudice Elisabetta Pagliai, con l’acquisizione testimoniale degli agenti della Digos e polizia postale di Firenze, i quali hanno effettuato verso il Maiorano perquisizioni e indagini.

Sono talmente tanti i poliziotti che si sono occupati del “Vallanzasca di Firenze” che il giudice ha deciso ben 3 udienze a gennaio, febbraio, e marzo 2024, per poi passare e sentire in aula il principe del Qatar sua altezza Althani, Elena Boschi, Matteo Renzi, Marco Carrai, Graziano del Rio, Stefania Gander, Alessandro Ginanneschi, Alessandro Marini, e tanti altri testimoni in questo processo il quale potrebbe diventare per Matteo Renzi veramente scivoloso, visti gli argomenti privati che potrebbero emergere.

Per cui chi vuole può prenotare un posto presso la libreria Salvemini di Firenze telefonando al numero 055 246 6302 sicuramente non mancherà il divertimento la curiosità e lo spettacolo.

L’appuntamento è il 10 febbraio 2024 alle ore 15,30 presso la Libreria Salvemini di Firenze.

Tommaso Lastrucci