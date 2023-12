CPO Sardegna: SDR a presidente Pais

CPO Sardegna: SDR a presidente Pais, consultare organizzazioni non significa solo invitarle a inviare candidature.

“Il rinnovo delle componenti della Commissione per la realizzazione della Parità tra uomini e donne da parte del Consiglio regionale deve essere preceduto “da un’ampia consultazione delle associazioni e organizzazioni femminili” non solo da proposte di candidature, peraltro non vincolanti.

E’ quindi opportuno che il Presidente del Consiglio regionale convochi un’assemblea con le diverse realtà culturali e sociali che operano nell’ambito delle politiche paritarie per approfondire il tema, alla presenza dei Capi Gruppo, delle Consigliere, delle Assessore e del Presidente della Regione “.

Lo sostiene Maria Grazia Caligaris dell’associazione “Socialismo Diritti Riforme ODV” ritenendo che “la marginalità che le donne sarde continuano a vivere in ogni ambito sociale abbia necessità di una riflessione da parte dell’Assemblea e dei principali attori istituzionali”.

“Nell’esprimere apprezzamento per la solerzia del Presidente del Consiglio regionale della Sardegna Michele Pais nel chiedere entro il 5 gennaio prossimo le candidature per il rinnovo dell’organismo non si può trascurare –

sottolinea l’esponente di SDR ODV –

che è indispensabile una riflessione attenta sulla legge istitutiva della legge 13 giugno 1989 e raccogliere i suggerimenti e le perplessità che le organizzazioni femminili hanno espresso in questi anni.

Il 5 gennaio dunque potrebbe essere la data ideale per aprire un serio dibattito sulle reali esigenze delle donne sarde e sul superamento di una norma innovativa, forse nel 1989 ,ma che adesso sembra contravvenire ai principi che l’avevano ispirata.