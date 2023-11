Il consigliere regionale del Partito Democratico, Roberto Deriu, esorta la Regione a procedere senza indugi con i pagamenti della prima rata delle borse di studio a favore degli universitari.

Con il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca del 27 novembre 2023, sono infatti stati assegnati alla Sardegna oltre 12 milioni di euro di risorse europee (PNRR) per le borse di studio per l’anno accademico 2023/2024.

“Questa notizia rappresenta la chiusura del cerchio finanziario necessario per coprire tutte le spese destinate alle borse di studio nella nostra regione – spiega Deriu –. È giunto il momento di agire con prontezza e urgenza per garantire ai nostri studenti la certezza economica a migliaia di universitari che, senza il contributo, vedrebbero compromesso il loro percorso accademico. Con questi fondi a disposizione, non ci sono più scuse per ritardare i pagamenti a sostegno di giovani e famiglie”.

Il consigliere dem sollecita la Regione e gli Ersu a procedere immediatamente con i pagamenti delle borse di studio a tutti gli universitari risultati idonei nella graduatoria: “Chiedo che si avvii senza indugi la fase di scorrimento delle graduatorie e che venga emesso il mandato di pagamento secondo i termini di legge, garantendo che ogni studente riceva la prima rata della borsa di studio entro il 31 dicembre 2023”.

“Per le istituzioni è doveroso trasmettere maggiore serenità a tutti gli studenti durante il loro percorso universitario, garantendo sempre quel diritto allo studio per il quale ci battiamo da tanto tempo”, ha concluso Roberto Deriu.