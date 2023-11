Promozione, Alghero cerca il riscatto: a Maria Pia arriva il Coghinas

Sabato 2 dicembre i giallorossi ospiteranno tra le mura amiche la compagine allenata da Paolo Congiu. Necessari i tre punti per restare in scia delle prime della classe. Calcio d’inizio alle 15

Obiettivoper l’Alghero nell’undicesimo turno del girone B di Promozione. I ragazzi allenati da Gianmarco Giandon sabato pomeriggio ospiteranno al “Pino Cuccureddu” di Maria Pia il Coghinas. I padroni di casa sono chiamati a reagire dopo il pesante ko patito lo scorso fine settimana contro il Bonorva

A contendere il successo ai giallorossi ci sarà la difesa meno perforata del torneo. Le sole 8 reti incassate in 10 gare rappresentano numeri agli antipodi rispetto a quelli dell’Alghero, che ne ha invece subito 20. La maggior tenuta della retroguardia non premia comunque il Coghinas, dodicesimo in classifica e distante cinque lunghezze dall’Alghero, quinto in graduatoria (17 punti) e desideroso di rimanere agganciato al treno delle prime (Nuorese e Sennori, a quota 22, guardano tutti dall’alto in basso).

“Ritrovare la compattezza”: il mantra di mister Giandon

«Dobbiamo lasciarci alle spalle la sconfitta di Bonorva e ritrovare compattezza e serenità. Ho piena fiducia nei ragazzi: già in altre occasioni hanno dimostrato di saper reagire», ha dichiarato Giandon. Contro il Coghinas il tecnico dell’Alghero potrà contare anche sul terzino destro classe 2004 Francesco Manunta, al rientro dopo la squalifica.

