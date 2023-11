Sabato 2 dicembre all’Angelo Mai di Roma Parbleu, Capibara, FiloQ, Funk Pope, Mondocane, VSC 

Scuderie MArteLive

presenta

Uragano vol.3

Appuntamento sabato 2 dicembre all’Angelo Mai di Roma

Dopo il successo delle due precedenti serate Uragano, ScuderieMArteLive presenta Uragano vol.3, una rassegna musicale itinerante, un viaggio tra nuove sintesi musicali, tra ispirazioni tropicali, global sound, pulsazioni africane e rinnovata visione world. Roma ha un altro ritmo. E il mondo è sottosopra.

L’appuntamento, che si aggiunge al ricco cartellone di eventi 2023 di ScuderieMArteLive, programmato da settembre a dicembre 2023 e curato da Giuseppe Casa, è per sabato 2 dicembre all’Angelo Mai di Roma (Viale delle Terme di Caracalla, 55, ingresso ore 21.30) con Parbleu.

Parbleu

Parbleu, da un’idea di Andres Balbucea e Andrea de Fazio già batterista nella super band dei Nu Genea, band riconosciuta a livello internazionale avendo preso parte ai maggiori festival italiani ed europei, si definisce una “escursione di groove equatoriale”. L’ensemble combina elementi di cumbia, di ritmi afrocaraibici & psichedelici ad uno stile retrò francese che respira e suona di tramonti estivi, di salsedine e maracas. Nel maggio 2023 co l’uscita del nuovo album “Elios” la band consacra il suo sound, rendendolo caratterizzante ed identificativo del progetto.

Capibara

Capibara è un produttore musicale / dj con base a Roma che ha sempre mostrato una visione unica, coniugando slanci ritmici rivolti al futuro con una personalissima sensibilità pop sperimentale. Le sue release sono state ampiamente supportate da diverse testate (Noisey, DJ Mag, Dummy, Rolling Stone) e nel corso degli anni ha suonato in numerose venue in giro per l’Italia e l’Europa. “Homunculus” è il nome del suo ultimo album (La Tempesta), un disco doppio che riflette la personalità sfaccettata, ricca di contrasti, sensibile e proteiforme del suo autore.

FILOQ

FILOQ producer, dj ed esploratore sonoro, perennemente in viaggio dal porto di Genova al mondo, sviluppando la propria ricerca sonora tra la global beats, il jazz e la musica elettronica, mettendo a sistema musica tradizionale presa da ogni parte del mondo e beat digitali in un taglia e cuci vorticoso; dubmaster dell’Istituto Italiano di Cumbia (producer di Malagiunta e Sonora Maddalena), mente sonora del progetto Magellano con cui sonorizza Walk the line la grande opera di street art lungo la strada sopraelevata di Genova, produttore artistico per realtà come Almamegretta, Escobar, Mudimbi, Mimosa, Luvanor FC e molti altri.

A seguire

Mondocane

Mondocane: Andrea Cota in arte Mondocane, è un producer, dj e musicista di base a Roma. Da quasi venti anni è instancabile agitatore musicale e cultore dei suoni globali. L’esplorazione musicale è la sua missione, alla ricerca del ritmo che fa muovere la giungla urbana.

Funk Pope

Funk Pope: Massimo Andreozzi, in arte Funk Pope, da adolescente è un selector di brani punk-hardcore. Poi diventa un dj che, complice la commistione tra rock e rap nel crossover, si infatua di hip hop e black music.

VSC

VSC: Vasco Alessandrelli selezionatore eclettico, promoter e divoratore di dancefloor si affaccia al mondo del Djing nel 2012, facendosi le ossa al Brancaleone. Dal 2016 con Trust In Jungle ha promosso bass music e sonorità made in UK a Roma e nel centro Italia, condividendo il palco con artisti del calibro di Pendulum, Dub FX, DJ Hype, S.P.Y, Aphrodite, Ant Tc1, Coco Bryce. Nel 2020 lancia l’etichetta e club night Reveries e nello stesso anno fonda il collettivo ODD Clique, cimentandosi nella promozione e divulgazione di musica indipendente, con una spiccata sensibilità per il groove a 360 gradi.

Ambientazioni visive a cura di VJ Tzu ツツ.

VJ Tzu ツツ ha svolto una parte significativa della sua carriera come vj resident al Circolo degli Illuminati dove ha affinato l’abilità nell’arte di trasformare suoni in visioni. Recentemente ha trovato spazio nel giovane e magico Festival delle Cose Belle, evento immerso in un contesto bucolico, dove ha avuto la possibilità di plasmare l’approccio creativo spingendosi a superare i limiti adattandosi ad una line up ricca e internazionale.

Il concerto di Parblue rientra in una nuova stagione di concerti, performance di teatro, danza e circo contemporaneo targata ScuderieMArteLive, l’agency artistica di MArteLive che, da oltre 20 anni, scopre e valorizza i migliori talenti emergenti in vari ambiti creativi.

Scuderie MArteLive

Con la sua esperienza e il suo network Scuderie MArteLive ambisce a posizionarsi come la prima agenzia multidisciplinare in Italia e in Europa forte di una ricerca costante e approfondita sul territorio nazionale dal 2001 e su quello europeo dal 2021.

L’evento clou della rassegna sarà rappresentato da MArteLive lo Spettacolo Totale il 12 e 13 dicembre al Qube di Roma che, per il secondo anno consecutivo, sarà completamente stravolto e ridisegnato rispetto alla sua veste abituale grazie alla presenza di oltre 300 artisti fra guests ed emergenti distribuiti nelle 16 sezioni artistiche di MArteLive.

Questi alcuni degli artisti che prenderanno parte a MArteLive LoSpettacolo Totale: Daniela Pes, Clap! Clap!, MEG, Montoya, Casino Royale. Tutta la line up qui: www.martelive.it

ScuderieMArteLive è un centro di produzione culturale, specializzato nella realizzazione di autentici progetti/format da offrire “chiavi in mano” alle istituzioni. L’obiettivo per MArteLive resta quello di coinvolgere il pubblico in modi innovativi e interattivi con spettacoli ad alto impatto emozionale in location inusuali e suggestive. Scuderie MArteLive inoltre negli anni si è posizionata come una realtà leader nel portare l’arte nelle strade in mezzo al pubblico.

Informazioni

️TICKETS: MArteTicket.it / dice.fm /

Info:

– 12 , 15

www.martelive.it – www.scuderiemartelive.it