L’Alghero cade a Bonorva: sfuma la terza vittoria di fila

L’Alghero cade a Bonorva: sfuma la terza vittoria di fila,I giallorossi vengono battuti 3-2. Non bastano le reti di Marco Carboni e Seck, arrivate nella ripresa dopo lo 0-3 del primo tempo

Campionato di Promozione (decima giornata)

Sfuma la terza vittoria consecutiva per l’Alghero. Al “Chicchitto Chessa” di Bonorva finisce 3-2 per i padroni di casa, con i giallorossi che pagano a caro prezzo i tre gol subiti nella prima frazione.

I primi venti minuti scorrono via senza troppi sussulti ma al 25′ alla prima vera occasione del match il Bonorva trova il vantaggio con Ferrari sugli sviluppi di un calcio piazzato. L’autore dell’1-0 va vicino al raddoppio poco dopo la mezzora poi è Marco Carboni a creare il primo pericolo dalle parti di Cossu con un colpo di testa che è facile preda del portiere di casa. Quindi uno-due micidiale di Ziani negli ultimi cinque minuti: prima approfitta di un retropassaggio corto di testa di Masala per Marrosu, anticipando tutti e mettendo in rete, poi trova la doppietta con una conclusione da fuori area.

Al rientro dagli spogliatoi l’Alghero prova a riaprirla e al 13′ accorcia con Marco Carboni, ben servito da Baraye. Cinque minuti dopo bella risposta di Marrosu in angolo sul tiro di Porcu. Succede poco altro sino al recupero, quando Seck firma il secondo gol per i suoi, bravo a ribadire in rete dopo un rimpallo. Quindi ci prova anche Meloni con una rovesciata ma il bomber giallorosso è poco fortunato. Il risultato non cambia, finisce 3-2 per il Bonorva. L’Alghero torna a casa purtroppo a mani vuote. Sabato prossimo in casa contro il Coghinas c’è subito l’occasione per riscattarsi.

BONORVA 1960 – ALGHERO 3-2

BONORVA 1960: Cossu, Manca, Milone, Porcu, Piu, Silva, Ziani, Torresi (33’ st Medas), Ferrari, Salazar (26’ st Solinas), Budroni (45’ st Sanna). A disposizione: Olianas, Angius, Pittalis, Viale, Sangare, Cosseddu. Allenatore: Celestino Ciarolu

ALGHERO: Sechi, Dore (43’ st Stumpo), Masala, Sini (43’ st P. Carboni), Mereu, Urgias, Giorgi (8’ st Seck), Mula (40’ st Fois), M. Carboni (26’ st M. Sanna), Baraye, Meloni. A disposizione: Sechi, F. Sanna, Pinna, Cherchi. Allenatore: Gian Marco Giandon

ARBITRO: Marco Ghisu di Sassari

RETI: 25’ pt Ferrari, 41’ e 46’ pt Ziani; 13’ st M. Carboni, 46’ st Seck

NOTE: ammoniti M. Carboni, Sini, Mula e Fois per l’Alghero, Torresi e Milone per il Bonorva