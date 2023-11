In Gallura si parla la lingua dei Diritti Umani

I volontari galluresi di Uniti per i Diritti Umani mobilitati a Olbia e La Maddalena per sensibilizzare su un argomento sempre più attuale.

Le giornate di martedì 28 e mercoledì 29 novembre, vedranno i volontari di Uniti per i Diritti Umani e della Missione di Scientology di Olbia nuovamente impegnati nelle strade e negozi di La Maddalena e Olbia, con la distribuzione dei libretti “La storia dei Diritti Umani” e “Che cosa sono i Diritti Umani?” Le iniziative galluresi fanno seguito a quelle delle scorse settimane effettuate a Cagliari, Nuoro e diversi altri piccoli centri del medio Campidano.

L’emergenza umanitaria che sta colpendo milioni di persone a causa di guerre atroci e insensate sta coinvolgendo l’opinione pubblica mondiale.

Che si parteggi per l’uno o l’altro dei contendenti, ucraini o russi, israeliani o palestinesi, non si può non osservare che a prevalere siano i sentimenti di odio e vendetta.

Le decine di migliaia di morti sono considerate alla stregua di semplici numeri senza un volto o un nome

La situazione drammatica per tutte le parti in conflitto mette in primo piano la necessità di porre fine a tanta distruzione e riprendere in mano i valori della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con lo scopo di garantire a tutte le parti i Diritti inalienabili per tutti.

Nell’attesa che i responsabili prendano coscienza, non solo a parole ma nei fatti, della gravità della situazione, noi comuni cittadini possiamo fare qualcosa per cambiare le cose almeno attorno a noi. È ciò che fanno costantemente i volontari di Uniti per i Diritti Umani, attraverso la distribuzione di migliaia di libretti contenenti i trenta articoli della Dichiarazione Universale, convinti che la conoscenza degli stessi sia alla base della presa di responsabilità che ognuno di noi deve assumersi nei confronti degli altri, facendo in modo che, come scriveva il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, “i Diritti Umani siano resi una realtà e non un sogno idealistico”.

