Amatori Rugby Alghero prima squadra e under 18

Il recente cambio di allenatore all’Amatori Rugby Alghero non ha ancora dato i frutti sperati, come dimostra la sconfitta per 31-16 subita contro il Rugby Parma. La contesa, tenutasi al Maria Pia, ha messo in luce la combattività dell’Amatori Alghero, nonostante una meta tardiva di Parma abbia ingigantito il distacco nel punteggio più di quanto il gioco avesse lasciato presagire.

Con poche sessioni di allenamento alle spalle con il nuovo staff, era impensabile attendersi rivoluzioni immediate. Ciò nonostante, il primo tempo ha offerto segnali incoraggianti, con l’Amatori che è andato all’intervallo sotto di un solo punto, 13-14, tenendo il passo con gli avversari con merito.

La seconda frazione di gioco, però, è stata segnata da errori e un visibile calo di condizione fisica che hanno favorito il Parma nel prendere il sopravvento e infliggere all’Amatori la settima sconfitta di fila, una serie negativa che non si registrava da anni.

Ora, con il campionato in pausa, l’Amatori si appresta ad affrontare due impegni ardui: la trasferta a Biella e il confronto casalingo con il Calvisano prima del break natalizio. È il momento di raccogliere le forze e di focalizzarsi intensamente su questi match decisivi.

Nonostante il momento difficile per la prima squadra, la compagine cadetta dell’Amatori ha dato motivo di speranza, conquistando una vittoria per 21-19 a Cagliari. Con questo trionfo, i giovani dell’under 18 hanno guadagnato l’accesso alla finale regionale del campionato di Serie C, dimostrando che il futuro dell’Amatori Rugby Alghero è ricco di promesse e talento in ascesa.