Amatori rugby Alghero squadra cadetta e under

Il fine settimana si è trasformato in una vera celebrazione del rugby per l’Amatori Rugby Alghero, che ha visto tutte le sue categorie giovanili, dalla Under 8 alla Under 14, partecipare a un vivace evento ad Olbia. I giovani talenti hanno avuto la possibilità di confrontarsi e crescere, con la Under 14 impegnata in un ritrovo regionale significativo, che ha incluso squadre dal Sud della Sardegna, fornendo un’esperienza preziosa nel confrontarsi con avversari di diverse aree.

Parallelamente, la Under 16 ha preso parte a un raduno regionale a Oristano, un evento che ha coinvolto circa cinquanta ragazzi da tutta la Sardegna. Questo raduno, guidato dal rinomato tecnico delle nazionali giovanili Andrea Cavinato e dallo staff regionale, è stato fondamentale per lo sviluppo dei giovani rugbisti dell’isola.

Nel frattempo, la squadra di Serie C dell’Amatori Alghero si è messa in luce in una semifinale serrata per la promozione in Serie C nazionale, disputata a Cagliari. La partita è stata intensa e ricca di emozioni, con l’Amatori Alghero che ha guadagnato un vantaggio iniziale grazie a un calcio piazzato di Mura e una meta rapida di Daga. Nonostante la reazione dei padroni di casa, la squadra di Alghero ha dimostrato grande resilienza e competenza.

Un momento chiave è stato l’ingresso in campo di Bardino nel finale del primo tempo, che ha riequilibrato la mischia e realizzato una meta personale, portando il punteggio a 14-13 per Alghero. Nel secondo tempo, sotto pressione crescente, Alghero ha mantenuto la calma e la concentrazione, con una meta di Murineddu e un calcio piazzato decisivo di Mura, garantendo la vittoria alla squadra. Questo fine settimana non è stato solo un susseguirsi di partite, ma anche un’occasione di crescita e apprendimento per i giovani atleti di Alghero, segnando un momento di orgoglio e avanzamento per l’Amatori Rugby Alghero.