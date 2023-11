FEEL K presenta il nuovo singolo “Switch”

FEEL K torna su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 24 novembre, con “SWITCH”, il suo nuovo singolo, pubblicato per Dirty Love Music.

A breve distanza dalla pubblicazione delle ultime release “DLM #01 (NO PARTITA)” e “Firmo Col Sangue”, la nuova promessa della scena urban presenta un nuovo inedito.

“SWITCH” è un esaltante esercizio di stile, intriso di liriche di spessore, che sancisce la tecnica magistrale e la scioltezza di FEEL K nel travolgere il beat con le sue metriche e con la forte carica interpretativa del suo flow.

Le sonorità trap e tensive della curatissima produzione, firmata da Daniele Cattaneo, sono la perfetta cornice per il rapper di Vimercate che, attraverso il suo flusso di coscienza, cala l’ascoltatore nell’atmosfera del brano fotografando istantanee del suo vissuto e trasmettendo i principi che muovono le sue scelte di vita.

“SWITCH”, coerentemente al suo titolo, presenta al suo interno un inaspettato cambio di tempo e di sound che, cavalcato con totale disinvoltura da FEEL K, impreziosisce l’attitudine banger di questa release. Il risultato è un brano che non potrà che stupire ed essere apprezzato da tutti gli ascoltatori del panorama urban impegnati nella ricerca di un artista che sappia osare e spingersi oltre gli stilemi di genere.

“SWITCH” consolida, inoltre, il sodalizio artistico tra il brillante rapper di Vimercate ed il talentuoso producer e sound engineer, Daniele Cattaneo, a cui è affidato anche il missaggio ed il mastering della release.

BIO – FEEL K

Filippo Cosenza, in arte Feel K, è un rapper di Vimercate classe 2000. Inizia il suo percorso artistico sotto lo pseudonimo di “Blank” e si distingue, fin dalle sue prime release, per la sua capacità di coniugare uno stile diretto dalle punchline taglienti con un’attitudine conscious e introspettiva. Nel 2023 entra a far parte del team di Dirty Love Music e pubblica due brani: “Sempre Notte” e “DLM #01 (NO PARTITA)”, ottenendo subito un buon riscontro. Il 20 ottobre 2023 presenta il suo nuovo inedito, “Firmo Col Sangue”, che rappresenta un importante tassello di una nuova fase della sua carriera musicale.