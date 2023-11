Dal 24 novembre “Last Christmas” in radio e su tutte le piattaforme digitali

È uscito oggi, venerdì 24 novembre, “” il nuovo singolo natalizio del crooner italianoche per la sua casa discografica Irma Records torna a cimentarsi con un classico delle festività. Celebre canzone del 1984 dei Wham! , il brano è stato rivisitato

in un’originale chiave swing/pop, caratterizzato da atmosfere più intime che sfociano in un crescendo sonoro spinto dall’energia della Big Band e della voce di Brancaleoni.

Matteo Brancaleoni, nato a Milano nel 1981, è uno degli interpreti italiani più di spicco del songbook americano dei grandi crooner del passato da Frank Sinatra, Dean Martin e Tony Bennett.

Cantante affermato nel panorama nazionale ed internazionale ha più di 12 milioni di ascolti su Spotify e 7 milioni di visualizzazioni su YouTube.

Ha venduto più di 60mila copie fisiche di dischi in tutto il mondo.

Si è esibito in più di 800 concerti in Italia, Europa, Cina, Medio Oriente, Russia e Stati Uniti ed ha registrato 12 SOLD OUT al Blue Note di Milano.

Spesso associato dalla stampa alla superstar internazionale del genere swing/pop Michael Bublé (con cui ha duettato dal vivo a Roma nel 2007) negli anni ha ricevuto pubblicamente la stima di personaggi dello showbiz come Fiorello e Renzo Arbore (coni quali ha duettato nel 2015 nel suo disco “Made in Italy”), Maurizio Costanzo e Riz Ortolani. Il brano, prodotto da Dani Galenda, con la produzione esecutiva di Renato D’Herin, è disponibile su Spotify, Apple Music, YouTube e tutte le piattaforme digitali.

