Al via la seconda edizione del Festival DiviniSuoni: tre settimane di musica, vino e tradizioni

Sabato 2 dicembre a Barrali, in Piazza del Popolo prenderà il via la seconda edizione del Festival Divini Suoni, un evento promosso dall’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano (Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis), con il sostegno della Fondazione di Sardegna e della RAS – Assessorato alla P.I. BB. CC., con il coordinamento organizzativo dell’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali e di Spettacolo.

“L’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano – dichiara Maurizio Cuccu, sindaco di Serdiana e Presidente dell’Unione Dei Comuni – è felice di ospitare per il secondo anno l’iniziativa culturale, musicale ed enogastronomica DiviniSuoni. Il festival si vuole ripetere e confermare come un evento capace di esaltare le bellezze, il cibo, la musica e sopratutto il vino del territorio del Parteolla e del Basso Campidano. Divini Suoni è un evento di promozione turistico territoriale nato nel 2022 dalla collaborazione tra l’Associazione degli Enti Locali e l’Unione dei Comuni del Parteolla e basso Campidano.”

“È fondamentale valorizzare il nostro territorio tramite eventi che uniscono incontro, spettacolo e cultura, ponendo in primo piano le peculiarità e le eccellenze dell’agro-alimentare locale. – continua Cuccu – Questi eventi mirano a creare una vetrina per le nostre ricchezze, aprendo le porte a visitatori e curiosi, mostrando l’unicità del nostro territorio che, pur essendo unito da numerosi elementi comuni, si distingue per le specificità di ogni singola comunità. L’obiettivo principale dell’Unione dei Comuni è quello di tessere una rete coesa, proponendo le nostre comunità come un territorio integrato e poliedrico, caratterizzato da un’ampia varietà di proposte e peculiarità. In quest’ottica, le iniziative saranno l’occasione per sperimentare e scoprire le diverse sfaccettature del nostro patrimonio”.

Per tre lunghe settimane, tra le colline del Parteolla e del Basso Campidano sarà possibile ascoltare i suoni divini del festival “divinisuoni“, accompagnati da un buon calice di vino delle cantine del territorio a partire da sabato 2 dicembre, quando a Barrali prenderà il via ufficialmente l’edizione 2023.

Il Festival divinisuoni coinvolge sei comuni dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. Barrali, Dolianova, Donori, Serdiana, Settimo San Pietro, Soleminis saranno la location di una grande festa policentrica dedicata al vino, alla musica e ai prodotti gastronomici locali.

Il Parteolla è da sempre un territorio rinomato per il suo vino di eccellenza, ma oltre questo offre una gamma molto più ampia di attrattive e esperienze. Questa regione è un vero e proprio mosaico di bellezze naturali e storiche, un luogo dove la storia si intreccia con la natura in un paesaggio suggestivo e ricco di varietà.

Oltre ai pregiati vigneti, il Parteolla e il Basso Campidano ospitano aziende casearie di rilievo, che producono formaggi tradizionali con metodi artigianali, mantenendo vivo un patrimonio di sapori autentici. Queste aziende rappresentano un aspetto fondamentale dell’economia locale e offrono ai visitatori l’opportunità di conoscere e assaporare prodotti caseari di alta qualità, testimoni della ricchezza agroalimentare della zona.

“Nelle prossime settimane – conclude il presidente dell’Unione Dei Comuni Maurizio Cuccu – saranno coinvolti tutti i paesi che fanno parte dell’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano. L’intento è quello di andare oltre la semplice esposizione delle cantine locali, coinvolgendo un’ampia gamma di attori dell’agroalimentare e del settore ricettivo. Ciò consentirà di mostrare non solo le eccellenze enogastronomiche, ma anche le tradizioni, l’artigianato e le peculiarità culturali di ciascuna comunità, creando un evento che sia un vero e proprio viaggio attraverso i sapori, i colori e le tradizioni del nostro territorio.