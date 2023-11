VIII Liber Libri – 27-30 Novembre Hotel Bellavista Club Caroli Hotels Gallipoli

E’ tutto pronto per l’ottava edizione dell’evento “Liber Libri” Sapere…(Sapori) e dintorni promosso da Caroli Hotels a Gallipoli dal 27 al 30 novembre all’ Hotel Bellavista Club.

In un contesto in cui la cultura è sempre più marginale, prosegue l’esperienza di Liber Libri, l’evento che farà riconoscere Gallipoli non più solo come luogo di mare, spiagge e divertimento ma anche luogo di perdizione culturale. Scopo principale è far riavvicinare i ragazzi alla cultura attraverso un’iniziativa interattiva e divertente. I giovani saranno coinvolti grazie ad incontri con l’autore, e momenti esperienziali.

Ricapitolando: incontri con gli autori e le scuole della provincia di Lecce al mattino, mentre i pomeriggi saranno animati da reading letterari e cene evento.

Le varie iniziative e le attività a corollario di terranno in collaborazione con la Libreria Giunti “al Punto” di Gallipoli e la Libreria Dante Alighieri di Casarano.

L’ottava edizione, con la direzione artistica di Mariangela Simone, segnerà l’affermazione del salotto letterario di Gallipoli con l’intenzione di porre “sul palco del Teatro ideale”, missione di LL2023, ogni Autore con la sua opera: il racconto, i personaggi, le ambientazioni. Ascoltare direttamente dagli autori offre un’esperienza coinvolgente che stimola ulteriormente l’amore per la lettura e il dibattito. Si traccia un percorso da esplorare insieme, dove i protagonisti delle opere selezionate prenderanno vita attraverso la voce degli autori, regalando emozioni al pubblico composto dagli alunni delle scuole superiori e da appassionati della lettura.

Si apre lunedì 27 novembre alla Cerimonia di inaugurazione con Francesca Felice, Mariangela Simone, Gennaro Petillo e la benedizione di Don Salvatore Leopizzi.

Una sezione dell’evento sarà dedicato alla degustazione, da qui nasce il sottotitolo dell’evento.

Focus della rassegna è la diffusione della cultura e della letteratura, tra i giovani e tra tutti gli appassionati. Liber Libri si colloca come aggregatore d’interesse e grande motore per la divulgazione culturale.

Partners dell’evento: Francesca Felice di Libreria Giunti,Alessandra Politi, Donato loliva, Libreria Dante Alighieri, Milella, Pompadur Divella, Acqua Orsini, Spinelli Caffè.

Questo il programma completo:

PROGRAMMA

Gallipoli • Club Bellavista •

Sala Ponte

Lunedì 27 Novembre

9:00• Cerimonia di inaugurazione di Liber Libri con Francesca Felice, Mariangela Simone e Gennaro Petillo e la benedizione di Don Salvatore Leopizzi

10:00• Presentazione del libro Yael Perez di Alessandra Politi, dialoga con l’autrice Leda Schirinzi

11:00• Presentazione del libro I Greci Erano Tutti Proci di Marcella Rizzo, dialoga con l’autrice Mariangela Simone

12:00• Presentazione dei libro In Principio Era La Bestia di Omar di Monopoli, dialoga con l’autore Mariangela Simone

Martedì 28 Novembre

9:00• Presentazione del libro Bellofatto di Vito Carenza, dialoga con l’autore Mariangela Simone

10:00• Presentazione del libro A Pelo d’Acquadi Livio Romano, dialoga con l’autore Alessandra Politi

11.00• Presentazione del libro Venus Malus di Roberto Disma, dialoga con l’autore Marco Luigi de Medici

Mercoledì 29 Novembre

9:00• Presentazione del libro Ofanto, il Fascino Oltre Al Fiume di Giuseppe Pavone, dialoga con l’autore Mariangela Simone durante l’incontro saranno proiettati foto e video

10:00• Presentazione del libro Con Lo Stesso Sguardo di Francesco Colafemmina accompagnato da una degustazione di prodotti tipici della sua azienda Apistica “La Pecheronza”, dialoga con l’autore Mariangela Simone

11:00• Presentazione del libro A Quattro Mani di Attilio Palma, dialoga con l’autore Emanuela Boccassini

Giovedì 30 Novembre

9:00• Presentazione libro Contro la Società del Sorpasso di Enrico Mauro, dialoga con Don Salvatore Leopizzi

10:00• Premio Liber Libri 2023 a Sonia Cataldo, divulgatrice, Assessore alla Cultura di Parabita e Presidio del Libro

11:00• Presentazione del libro La Tela di Svevo di Alessio Rega, dialoga con l’autore Mariangela Simone

12:00• Presentazione del libro Il Potere dei Simboli di Andrea Feltri, dialoga con l’autore Mariangela Simone