ASCoT: domani venerdì 1 dicembre cambio d’orario a Oristano

ORISTANO, 30 NOVEMBRE 2023 – Una variazione d’orario domani, venerdì 1 dicembre, per il turno dell’ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Oristano, ospitato nei locali della guardia medica di via Carducci 33. Domani l’ASCoT di Oristano aprirà dalle ore 14 alle ore 19. Il servizio è rivolto ai pazienti rimasti senza medico di base di Oristano, Palmas Arborea e Santa Giusta.

GLI ASCOT Sono 24 gli ASCoT nella provincia di Oristano: Allai, Ardauli, Baratili, Bauladu, Busachi, Flussio, Fordongianus, Ghilarza, Masullas, Milis, Narbolia, Nurachi, Oristano, Samugheo, San Vero Milis, Seneghe, Simaxis, Solarussa, Terralba, Tramatza, Tresnuraghes, Uras, Villaurbana, Zeddiani. I cittadini, privi del medico di famiglia, muniti di tessera sanitaria, possono recarsi gratuitamente presso le strutture nei giorni e negli orari pubblicati sul sito www.asl5oristano.it per richiedere prescrizioni mediche, visite urgenti e non urgenti, rinnovo di piani terapeutici, raccolta dei fabbisogni domiciliari (inserimento in ADI, attività domiciliari programmate, prestazioni integrative programmate), certificati di malattia e ogni altra prestazione riconosciuta dagli Accordi Collettivi Nazionali.