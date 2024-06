Social Tour, Guidonia Montecelio

Social Tour, Guidonia Montecelio,Domani la quarta e ultima giornata con tanti ospiti tra cui:

Marco Masini, Pierdavide Carone, Marcello Fonte, Mirko Frezza, La Scelta, Lele Sarallo e tanti altri

Unione e cultura per combattere il disagio sociale

Il cuore pulsante della cultura e della sensibilizzazione sociale batte a ritmo di arte e inclusione con il Social Tour, un’iniziativa rivoluzionaria in programma fino a domani 16 giugno a Guidonia Montecelio.

Il Social Tour non è solo un evento, bensì un’esperienza immersiva che unisce l’espressione artistica alla consapevolezza delle sfide sociali. Promuovendo la comprensione e l’accoglienza delle diversità, l’iniziativa mira a eliminare i pregiudizi e a costruire una comunità più inclusiva e informata.

Questo progetto unico nasce dall’impegno di Mattia Del Forno (cantante della band La Scelta) e Alessia Croce, in collaborazione con l’etichetta discografica Coffee Records. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Guidonia Montecelio, dalla Regione Lazio, dalla ASL di RM5 e dal C.I.P (Comitato Italiano Paralimpico), si propone di sensibilizzare la comunità di Guidonia Montecelio sul tema del disagio sociale attraverso arte, cultura e sport.

«Le persone sono sempre più distanti e poco accoglienti verso il prossimo – sottolinea Mattia Del Forno – il disagio sociale, soprattutto tra i giovani, è in costante aumento, e il COVID-19 ha ulteriormente esacerbato questa situazione, agendo come un catalizzatore. Ci ha privati non solo di occasioni di incontro e solidarietà, ma anche di prospettive e speranze per il futuro».

16 GIUGNO:

Dalle ore 18:00 – Guidonia, Buzzi Unicem

La serata finale si terrà nello spazio esterno della Buzzi Unicem, dove sarà allestito il villaggio “Social Tour” con ingresso libero. La cerimonia di apertura sarà accompagnata dalla Banda Pietro Mascagni di Villanova e seguita da varie performance artistiche all’interno del villaggio, che includeranno mostre e spazi informativi.

Ma il momento clou arriverà alle 20:30 sul palco centrale, dove si alterneranno più di 20 artisti tra attori, medici, sportivi e personaggi dello spettacolo in una serata di performance indimenticabili presentata da Lele Sarallo.

Un evento che unirà talento e integrazione e chiuderà il Social Tour con un’esperienza ricca di emozioni. Tra gli ospiti di spicco ci saranno:

Marco Masini

Pierdavide Carone

Marcello Fonte

Mirko Frezza

La Scelta

Mario Ermito

Mario Tricca

L’ex campione paralimpico Matteo Cavagnini

I campioni europei diversamente abili di judo

E molti altri ospiti speciali

In un’epoca in cui la paura di socializzare è un sintomo evidente del decadimento del terzo millennio, con relazioni sempre più virtuali e meno incoraggianti, il Social Tour vuole infondere un’energia vitale e fondamentale per la nostra esistenza e si pone come un faro di cambiamento. Il progetto ambisce a essere un’opportunità per Guidonia Montecelio, presentando una visione realistica di partecipazione e coesione sociale attraverso azioni concrete e durature nel tempo che partano dalle prime fasi educative per sfidare gli stereotipi e promuovere il cambiamento. L’obiettivo è quello di informare la città, costruire reti sociali solide, coinvolgere le istituzioni e abbattere i pregiudizi.

Il Social Tour si configura come un autentico invito all’azione, con l’auspicio distimolare i partecipanti ad allargare le proprie prospettive e ad assumere un ruolo attivo nella costruzione di un futuro migliore sia per la comunità che per se stessi.

