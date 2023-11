Ultimo appuntamento a Villa Verde del Festival “Teatro Per Famiglie 2023” organizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno

La prima edizione del Festival “Teatro Per Famiglie 2023” organizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sotto la direzione artistica di Betty Oro, grazie al contributo del comune di Villa Verde, giunge al termine. Ultimo appuntamento in cartellone domenica 3 dicembre alle ore 17.00 con la Compagnia Teatro d’Inverno che presenta “Il Gatto dagli Stivali” ispirato alla famosissima fiaba di Charles Perrault, con Antonello Foddis, Giuseppe Caragliu e Giuseppe Ligios che ha curato anche la regia.

Nella trasposizione teatrale proposta dal Teatro d’Inverno, la storia del povero figlio del mugnaio lasciato alla morte del genitore senza alcuna eredità al di fuori di un gatto ed un paio di vecchi stivali, prenderà una direzione parallela a quella della storia originale, ma con riferimenti e citazioni che si rivolgono anche al pubblico più adulto. Mentre nella versione originale la bella presenza e i vestiti eleganti sono sufficienti perché un Re conceda in sposa, fin troppo facilmente, la propria figlia ad un emerito sconosciuto, questa trasposizione fa a meno di principesse da immolare preferendo lasciare spazio alla storia di due avventurieri e un Sovrano meno ingenuo di quanto si possa credere.

La fiaba di Charles Perrault, che affonda le sue origini a metà del ‘500, ripresa più volte da innumerevoli autori come i fratelli Grimm, Ludwig Tieck, fino ad Angela Carter, può considerarsi una versione al maschile di Cenerentola, in cui il figlio minore di un mugnaio, alla morte del padre, riceve in eredità null’altro che un gatto. Ma il prodigioso animale parlante farà la fortuna del suo padrone, salvandolo dalla miseria e facendolo arrivare fino alla corte del Re.

Con l’ultimo appuntamento si conclude così un’esperienza di grande impatto sul territorio che, attraverso un Festival dedicato alle vecchie e nuove generazioni, ha rivelato ancora una volta la straordinaria attenzione dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno nel creare sinergie con le realtà locali, offrendo eventi e contesti in cui tutti possono avvicinare il mondo dello spettacolo in maniera attiva e partecipata.

“Questa prima edizione del Festival “Teatro Per Famiglie 2023” ci ha riempito di soddisfazione, considerata la notevole affluenza di spettatori grandi e piccini. Un ottimo inizio quindi, per rilanciare in futuro iniziative analoghe in un territorio che si è dimostrato estremamente ricettivo e vivace nei confronti delle proposte culturali” conclude il direttore artistico di Palazzo d’Inverno Betty Oro.

Il Festival “Teatro Per Famiglie 2023” è organizzato dall’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno con il contributo dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione Autonoma della Sardegna, del Mic/ Ministero della Cultura, della Fondazione di Sardegna e in collaborazione con il Consorzio Turistico Due Giare.

Move The Box, Via Indipendenza 1 Villa Verde (Oristano)