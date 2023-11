Venerdì 1 dicembre riprendono le lezioni nella Scuola civica di musica di Oristano

Venerdì 1 dicembre, nella sede di via Costa, riprendono le lezioni nella Scuola civica di musica di Oristano.

Tanti i corsi ai nastri di partenza: pianoforte, chitarra classica, chitarra moderna, canto lirico, canto moderno, violino, batteria, organetto, teoria e solfeggio, propedeutica musicale e il progetto nati per la musica da 0 a 3 anni.

Il nuovo anno scolastico parte con varie novità. È nuovo il Consiglio di amministrazione ed è nuova anche la direzione artistica affidata al Maestro Riccardo Zinzula, tenore, pianista, didatta e direttore di coro di grande esperienza, già a capo di varie scuole civiche di musica nell’isola.

“Le attività della Scuola Civica di Musica di Oristano riprendono con rinnovato vigore e la voglia di aggregazione all’insegna delle sette note cresce tra gli appassionati in città – sottolinea il Presidente Lorenzo Pusceddu -. Nei giorni scorsi il nuovo Consiglio di amministrazione, con i consiglieri Susanna Contini e Mauro Licandro, si è riunito per l’avvio delle lezioni fissato per venerdì 1 dicembre. Il Cda ha espresso gradimento per il progetto didattico proposto dal direttore Riccardo Zinzula, supportato dalla società di gestione Doc Educational coordinata da Maria Franca Carai, con numerose iniziative in cantiere”.

“Abbiamo di fronte un orizzonte didattico ampio che va dalla musica classica al genere moderno fino alle discipline dedicate alle tradizioni popolari – prosegue Pusceddu -. I corsi di musica sarda saranno dedicati principalmente all’organetto, strumento che riscuote molti consensi e affascina grandi e piccini. Molto gettonati, come sempre, chitarra, canto, pianoforte e batteria con una leggera predilezione per l’indirizzo moderno visto il traino dei talent show televisivi come Amici di Maria De Filippi e X Factor”.

Grande attenzione sarà dedicata alle attività di gruppo degli allievi piccolissimi con la propedeutica ed il progetto di avviamento alla musica per i bimbi dai 0 ai 3 anni, una sperimentazione che piace alle famiglie e riesce ad aggregare anche gli adulti che partecipano ai moduli didattici dedicati ai loro figli.

Nel corso dell’anno non mancheranno sorprese ed iniziative speciali che mirano a rilanciare una istituzione che l’anno prossimo festeggerà i 25 anni di vita.

Per chi volesse maggiori informazioni la segreteria è aperta il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 21 nei locali della scuola, oppure si può contattare il numero telefonico 389 618 9463.