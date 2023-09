Santa Teresa, Giacconi (Lega): “Cala Grande deve essere restituita alla collettività e valorizzata, basta illegalità!”

Luras, 9 settembre 2023- “L’eden selvaggio di Cala Grande, dai più

nota come Valle della Luna, tra graniti e macchia mediterranea, si è

trasformato nel tempo in un vero e proprio regno dell’illegalità, del

degrado e, nonostante si tratti di zona SIC e si trovi davanti a

un’AMP, degli abusi edilizi. Quest’anno però, finalmente,

l’amministrazione comunale, grazie allo straordinario lavoro delle

forze dell’ordine che ancora oggi presidiano il posto, è intervenuta

per mettere alla vicenda la parola fine. Spinto da tale positivo

risvolto e con la ferma convinzione che l’area debba essere

valorizzata e tutelata con ogni mezzo a disposizione delle istituzioni,

ho depositato un’interrogazione parlamentare nella quale oltre a

chiedere l’impegno al riconoscimento di tutta l’area di Capo Testa

quale patrimonio ambientale da parte dell’UNESCO, sollecito ad

incentivare controlli più stringenti da parte delle forze dell’ordine

per impedire che tale situazione di degrado abbia a ripetersi; un

supporto concreto per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. La

situazione paradossale in cui l’area si trovava sino a pochi giorni

fa, fatta di attività illecite di varia natura fra cui la vendita di

sostanze stupefacenti, stride in modo doloroso con la bellezza e la

meraviglia del paesaggio e dell’ambiente che merita di essere

restituito degnamente a tutta la comunità.”

Così il Deputato del Gruppo Lega Salvini Premier Dario Giagoni