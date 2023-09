Grande Successo per il concerto di Remo Anzovino e Giornata conclusiva delfestival

Remo Anzovino incanta il pubblico di Gavoi: “E’ stata un’emozione grandissima. Ho cercato di costruire la colonna sonora di questo luogo.”

Gavoi, 10 settembre 2023. Suonare lasciandosi trascinare dal ritmo delle pagaie che solcavano le acque del lago di Gusana, seguendo una scaletta creata per l’occasione e incastonata nelle tante emozioni fornite dal territorio. Questa può essere una sintetica descrizione del concerto di Remo Anzovino. Il concerto di uno dei più grandi pianisti e compositori della musica mediterranea ha chiuso, quasi all’imbrunire, la seconda giornata di “Esperienze e suoni d’acqua festival”.

Le parole di Remo Anzovino

“Suonare sul lago è stata una grande emozione. Ho cercato di costruire la colonna sonora del luogo e delle emozioni che suscita attraverso il riflesso di luce sull’acqua e la transizione dalla luce al buio“. L’artista friulano, nella chiatta galleggiante creata per l’occasione, ha trascinato con sé il pubblico in un viaggio ai confini tra il sogno e la realtà. “Don’t forget to fly“, non dimenticare di volare. Questo il titolo dell’ultimo album che Anzovino sta portando in giro per l’Italia. Ma è anche il messaggio lasciato ad ogni singolo spettatore. Tra i brani eseguiti dell’ultimo lavoro: The Second Life of Icarus, Air Swimmer. Sky Flowers e no Gravity, accompagnati da altri grandi capolavori come Galilei, Istanbul e Igloo. Il compositore e pianista, con oltre 23 milioni di stream su Spotify in 180 paesi nel mondo, ha mantenuto un dialogo costante con il pubblico. Il concerto, tra l’ovazione del pubblico, si è concluso con due bis, Metropolitan e un interpretazione dell’Alleluia. Ha poi lasciato spazio ad un momento di contatto diretto con il pubblico fatto di abbracci, strette di mano e autografi.

Una grande partecipazione

Il concerto ha rappresentato il momento apicale di una giornata iniziata alle 9 del mattino. Centinaia di persone si sono dedicate alle decine di attività proposte dal festival e divise in diverse macroaree (terra, acqua, aria, food). Il lago è stato invaso da kayak, canoe, sup, barche a vela. I vari tracciati presenti sono stati il palcoscenico di percorsi a piedi, trekking lunghi e brevi, in mountain bike e a cavallo. Non sono mancate attività particolari come l’arrampicata sportiva e le meditazioni. Ci sono stati inoltre laboratori gastronomici, dedicati alla realizzazione de “Is culurgiones” e quelli archeologici con la realizzazione di manufatti in argilla. L’attività più attesa e più partecipata è stata senza dubbio quella rappresentata dai voli nelle due mongolfiere presenti, che sono state letteralmente prese d’assalto da grandi e piccini.

La conclusione di una grande edizione

Le attività esperienziali del Festival si ripeteranno oggi, sempre dalle 9 sino al tramonto, giornata conclusiva della seconda edizione. “Esperienze e suoni d’acqua festival”, nato da un’idea congiunta dell’amministrazione comunale e dell’associazione Baetorra, è patrocinatodal Comune di Gavoi con la partecipazione della Fondazione di Sardegna, della Regione Sardegna – assessorato del Turismo e di altri sponsor ed Enti che hanno creduto nel progetto.

