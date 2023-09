Ripopolamento e nuove competenze in Sardegna domani a Cagliari

“RIPOPOLAMENTO E NUOVE COMPETENZE IN SARDEGNA. L’esperienza della robotica educativa come apprendimento delle materie STEAM” è il titolo del talk che si svolgerà domani, martedì 19 settembre, alle ore 10, presso la Manifattura Tabacchi di Cagliari.

Un appuntamento importante sul tema degli strumenti che la scuola e gli enti locali, in primis, possono mettere in campo per riabitare i paesi della Sardegna, a partire da quelli interni e montani. Un evento che sarà introdotto e moderato da Romina Mura, ex parlamentare ed esperta di sviluppo locale che porterà all’attenzione dei presenti anche l’esperienza passata di primo cittadino di Sadali, che per anni è stato uno dei pochi comuni in Sardegna con un indice demografico in crescita. Interverranno Silvano Tagliagambe (Filosofo), Daniela Falconi (Sindaca di Fonni), Mauro Carta (Acli Sardegna), Luca Arca (Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna) e Mariella Stella (Netural Coop).

Oggi alcuni comuni hanno puntato decisamente sulla robotica educativa come strumento innovativo per apprendere le cosiddette materie STEAM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Arti e Matematica), considerate la base essenziale per le nuove competenze richieste dal mondo del lavoro.

Saranno affrontati due casi studio: 1) Il progetto Edutech: l’esperienza dei laboratori con le scuole della Sardegna (a cura di Graziano di Paola di Opificio Innova); 2) Il comune di Cagliari e i laboratori estivi per i bambini dai 4 ai 10 anni (Marina Adamo, assessora Pubblica Istruzione Comune di Cagliari).

L’ingresso è libero e la partecipazione gratuita. Per registrarsi andare a questo link https://opificioinnova.it/evento-19-09-2023/