Rhomanife in concerto al Beerfest Fontenuova, Roma, domenica17 settembre 2023

Domenica 17 settembre 2023, dalle 21,00, la Rhomanife band, in occasione del 38° anniversario di attività artistica, si esibirà dal vivo al ”Beerfest”, in piazza Padre Pio, Fontenuova Roma, ingresso gratuito. L’internazionale Rhomanife band, eseguirà brani vecchi e nuovi in dialetto, in Italiano ed inglese ed anche di Bob Marley, per la diffusione di un messaggio d’amore, che sarà sempre più interessante e necessario, per tutta la gente che non si farà attrarre dal perdente e disordinato sistema tenebroso. I Rhomanife onnipresenti sui social, punto di riferimento per diverse generazioni, hanno realizzato più di 2500 eventi e serate di gioia e felicità con musica reggae live, con strumenti musicali e voci armoniche, per recare allegria nei cuori e vibrazioni positive, in Italia ed all’estero. Allo strepitoso concerto suoneranno live per voi : Gianni Somma(voce, chitarra), Pino Di Taranto(basso), Francesco Bartoli(batteria), Carlo Ragno(chitarra solista), Filomena De Leo, Antonella Lacasella (cori) Federico Ancona(tastiere). Seguite la band anche sui social. Tante benedizioni, pace ed amore dai Rhomanife.

like and share Rhomanife band channel link video Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=uYDvrMKvHeE

Paradise – Rhomanife link Spotify : https://bfan.link/paradise-15

Disponibili per collaborazioni artistiche, interviste, concerti ed eventi live.

Si richiede gentilmente il brano ”Paradise” in rotazione musicale.

INFO, CONCERTS, EVENTS & INTERVIEWS:

https://www.facebook.com/RHOMANIFE/

infotel: 0039 – 3389912968 rhomanife@gmail.com

evento facebook, Dom17set Rhomanife in Concerto, Beerfest, Fontenuova, Roma : https://fb.me/e/aeMa9gTBt