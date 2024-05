Presentazione lista Sassari Progressista e Solidale

Presentazione lista Sassari Progressista e Solidale, Lunedì 13 maggio, sede del Partito Progressista a Sassari via Cavour nr 59 (h 11)

Per le ore 11 di domani, lunedì 13 maggio 2024, è convocata presso la sede sassarese del Partito Progressista in via Cavour numero 59 una conferenza stampa di presentazione della Lista “Sassari Progressista e solidale”.

Al tavolo i coordinatori provinciali e regionali di Partito Progressista, PSI, Demos e Sinistra Futura, soggetti che hanno scelto di dare vita ad un esperimento politico per la città di Sassari volto a promuovere una sintesi politica tra le forze della sinistra riformista e di governo. Sarà presente il candidato sindaco Giuseppe Mascia.

“Sassari Progressista e Solidale” è una lista di sinistra fortemente orientata al civismo che intende rappresentare in comune i valori del progresso e della solidarietà in una città attraversata da grandi contraddizioni e problemi sociali ed economici in chiave innovativa per un rilancio dei servizi alla persona, della cultura e dello sviluppo economico. La lista unisce forze riformiste che intendono sintetizzare coerentemente i valori di sinistra e contribuire concretamente a semplificare il quadro politico, evitando l’ulteriore proliferazione di liste mono personali che provocano solo disaffezione e confusione nell’elettorato.

“A tal proposito – si sottolinea – non si esclude di avanzare un ricorso gerarchico rispetto ad una delle liste avversarie che non risulta abbia raccolto le firme utili al partecipare alla contesa elettorale“.